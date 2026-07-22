將軍澳官中升中四選科程序出錯　結果報廢再遴選　教局稱須交報告

網上流傳將軍澳官立中學的升中四選科派位程序出錯，本應按學生全年成績分科，卻誤以下學期成績作準，須將選科結果報廢，並重新遴選。教育局回覆確認事件，稱知悉事件後已即時聯絡學校了解情況，以提供適切的支援，校方正就事件作調查，會盡快向當局提交詳細報告。《香港01》已向學校查詢，正待回覆。



將軍澳官立中學。（學校FB）

將軍澳官立中學。（學校網站圖片）

網上流傳一張疑似將軍澳官立中學通告截圖，表示將就中三選科進行重新遴選。（網絡圖片）

未解釋系統出錯原因 稱早前選科結果報廢

根據據網上流傳的通告截圖顯示，將軍澳官立中學發現系統誤以中三學生下學期成續作選科派位的標準，而非以政策所訂的全年總成績作計算。校方對是次行政失誤致歉，不過，未有具體解釋系統出錯的原因，又指「為守護每一個學生的公平機會」，決定重新進行遴選，本月15日發出的選科結果會作廢，修正後的結果將今日公布。《香港01》已向學校查詢，正待回覆。

教育局稱知悉事件後已即時聯絡學校了解情況。（資料圖片）

教育局：校方正調查事件 將提交詳細報告

教育局表示，知悉事件後已即時聯絡學校了解情況，以提供適切的支援。據悉，校方已就事件通知家長有關跟進安排，確保所有學生在正確的計算準則下公平地獲派選科結果。局方指，校方亦就事件作調查，並會盡快向教育局提交詳細報告。

教育局提醒，學校必須與各持份者保持緊密聯繫及溝通，確保他們充分了解學校採取的相關措施，局方會繼續與學校保持聯繫，並按學校的調查結果作適切跟進。