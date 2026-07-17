大埔英藝幼稚園停辦｜教育局證實獲通報 附補償方案及退學費安排

幼稚園結業｜創校26年的大埔英藝幼稚園，突然傳出停辦消息。教育局亦已證實獲校方通報在今學年結束後停辦，校方同時表示作出兩大補償方案，而學生亦可轉去其他分校就讀。有網上帖文指，學校停辦或與租約有關，亦有家長表示突然要轉學校感到徬徨。



校方證今學年結束後停辦 學生可轉其他分校就讀

大埔分校於2025/26學年停辦，校方建議可轉到英藝沙田或屯門分校就讀。有家長於網上討論區表示，校方曾與家長商討日後安排，並表示會以校巴接送，方便學生到第二間分校上學。另外，校方更會提供學費補貼，部份家長表示滿意安排。

教育局：已責成學校妥善處理已下學年獲取錄學生安排

教育局證實已獲校方通報，同時亦知悉學校後續處理。包括，向持份者交代有關詳情及提供協助，包括安排轉讀英藝幼稚園其他分校，已責成學校妥善處理已取錄入讀2026/27學年學生的相關事宜，包括退還已繳交費用，移除收生宣傳刊物，以及向受影響家長提供適切協助。

教育局亦表示，會向有關學校及家長提供適切的支援，包括提供大埔區幼稚園學位空缺的相關資訊，並會繼續與學校保持密切聯繫，提供所需協助。