18商場電動車充電收費一覽　消委會獎賞與收費模式調查一文看清

電動車大普及，消委會今日（23日）發表最新文章指今年初調查本港18間大型商場，結果發現僅THE SOUTHSIDE及AIRSIDE為每個停車位配備充電設備，商場充電車位的比例仍未能追上電動車佔全港私家車總數逾26%，反映供應與實際需求之間存在明顯落差，惟由於各商場的收費並非統一按每度電計算，而是涉及設備功率、充電效率、時段差異及閒置費等多項變數，難以直接比較實際收費。



近年油車佔充電泊位問題受關注，消委會發現部份商場尚未更新其條款及細則，包括又一城等8間商場；另外只有7間商場APP顯示實時充電位數目，其餘商場則需在第三方APP或運輸署的「香港出行易」查閱相關資訊。



消委會7月23日發布最新《選擇》文章「電動車出行！18間商場充電車位、收費及數碼配套全面睇」。（資料圖片／鄭子峰攝）

消委會調查涵蓋的商場共提供逾1,700個充電裝備。（資料圖片）

消委會3月至5月期間透過過網上檢索和實地考察，同時參考環保署及運輸署的資料，收集本港各商場停車場的基本資訊、充電設備數目及相關配套支援，最終篩選出18個設有電動車充電設備的商場，作為調查研究對象，包括多間知名商場或地標，遍佈港島、九龍及新界。

中速充電樁最常見 佔調查商場43%

消委會調查涵蓋的18間商場，共提供逾1,700個充電裝備，當中一般中速充電樁最常見，佔約43%；標準插座佔33%；快速充電則佔約21%；餘下則為100kW或以上的高速充電樁。

消委會表示，若以一輛電池容量為60kWh的電動車為例（Tesla MODEL Y後驅版便配備62.5kWh電池），使用家用標準插座充滿電需時接近22小時；中速充電需約3至20小時；高速充電則可縮短至36分鐘內，車主宜在充電前先了解充電樁的功率，有助更準確預算充電時間，從而妥善規劃行程。

全港18間大型商場停車場資料︰

僅THE SOUTHSIDE及AIRSIDE為每個停車位配備充電設備

消委會發現各商場充電樁覆蓋率的差距明顯：僅兩間在近年竣工的商場，分別是THE SOUTHSIDE及AIRSIDE，可為每個停車位配備充電設備；另有3間商場，包括圓方、奧海城及圍方的充電位比例，介乎約10%至16%；其餘商場則均低於10%。

消委會指，現時電動車已佔全港私家車總數逾26%，但調查中大部份商場的充電車位比例，仍未能追上該基數，反映供應與實際需求之間存在明顯落差。

現時電動車已佔全港私家車總數逾26%。（資料圖片／鄭子峰攝）

平台推多元化定價策略 Tesla超級充電站繁忙時段提高收費

收費方面，消委會表示除了時代廣場外，調查中所有商場的充電設備，均以用者自付的形式收費，惟不同充電平台在收費機制及價格水平上的差異顯着。整體而言，充電功率愈高的快速及高速充電樁，其收費愈貴，但不少平台同時引入多元化定價策略，並根據充電時段、使用時長，甚至會員等級調整費用。

例如Tesla超級充電站繁忙時段提高收費，以調節使用需求；Shell Recharge推出不同時長的充電計劃，時段愈長，平均每度電價格愈低；KINETA Charge採用會員分級制度，會籍等級愈高，收費相對愈低；而新鴻基The Point旗下的商場，即新城市廣場及形點，則以充電節數為收費單位，每節為15分鐘。

大部份商場均設有會員獎勵計劃，並將充電服務納入獎賞機制，提供積分換領充電的優惠。（資料圖片／鄭子峰攝）

大部份商場將充電服務納入獎賞機制 形點積分換充電時數

消委會調查並發現，大部份商場均設有會員獎勵計劃，並將充電服務納入獎賞機制，提供積分換領充電的優惠，其中AIRSIDE提供積分兌換自營充電站的充電量；新城市廣場及形點提供積分換領充電時數；太古城中心、太古廣場及東薈城名店倉，則提供第三方充電平台的充電券。

消委會認為，雖然積分兌換機制有助提升綠色出行誘因，但其實際價值取決於兌換條件、充電效率以及相關限制，消費者在使用有關優惠前，宜先了解兌換比例及使用條款。

消委會建議車主在充電前，除了留意標示電價外，亦應先了解相關計費方式。（資料圖片／鄭子峰攝）

消委會︰難以直觀比較不同充電樁的實際收費

消委會並指，消費者在使用充電服務時所面對的最大挑戰之一，是難以直觀比較不同充電樁的實際收費，由於各商場的收費並非統一按每度電計算，而是涉及設備功率、充電效率、時段差異及閒置費等多項變數。

消委會建議車主在充電前，除了留意標示電價外，亦應先了解相關計費方式，並按自身充電需要，例如預計停留時間及所需電量等再作選擇，以免有失預算。

全港18間大型商場數碼泊車支援圖表。（消委會文件截圖）

油車霸充電位受關注 8間調查商場未更新條款細則

近年燃油車佔用充電泊位的問題逐漸受到關注，消委會調查並發現，商場對該問題各有準則，部份商場停車場尚未更新其條款及細則，令公眾未能清楚掌握其處理手法，包括太古城中心、太古廣場、又一城、海港城、MegaBox、奧海城、東薈城名店倉、愉景新城。

至於國際金融中心、AIRSIDE、新城市廣場及形點，已在條款及細則中，訂立充電車位的使用原則，違規者或會被罰款甚至鎖車，以加強阻嚇作用。另外又一城雖然未有明文禁止非電動車停泊，但當職員巡查期間會在擋風玻璃放置提示通知，或聯絡車主並要求移走車輛。

僅7間調查商場APP顯示實時充電位數目

即時資訊方面，消委會調查發現共14間商場的應用程式，提供實時泊車位資訊，惟只有7間商場在同一應用程式內，同時顯示實時充電位數目。其餘商場則需在第三方充電服務供應商的應用程式，或運輸署「香港出行易」平台中，查閱電動車充電位資訊。

早前新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，今年3月31日屆滿後不再繼續。（資料圖片／黃寶瑩攝）

環保署︰目標2035年有約27萬至30萬個公共和私人充電停車

環保署回應消委會指，政府今年已更新《香港電動車普及化路線圖》，目標在2035年或之前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，以達致2050年前車輛零排放，助力香港邁向碳中和，當中提升充電網絡是推動電動車的重要一環，政府正多管齊，善用市場力量，以政策導向建設發展以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡。

環保署又指，已定下目標在2035年將高速充電樁數目提升至1萬支，足可支援約50萬輛電動車，屆時估計共有約27萬至30萬個公共和私人充電停車位，共可支援約80萬輛電動車充電需求。

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，3月31日結束的電動車「一換一」稅務寬免是否延續，在公布前數日成為焦點。（資料圖片／鄭子峰攝）

與兩間電力公司成立工作小組 研優化充電網絡設施

環保署並指，連同商場提供的充電設施，香港現時電動車公共充電樁總數約1.7萬支，加上透過政府措施支持的私人充電基礎設施，已覆蓋超過14萬個停車位，足以支援超過25萬輛電動車作為充電用途。

環保署提醒，政府APP「香港出行易」向公眾發放充電樁實時資訊，當中包括由環保署管理的約1,600支公共充電樁，另外政府已與兩間電力公司成立工作小組，研究優化充電網絡設施並加強資訊共享，進一步提升便利性和用戶體驗。