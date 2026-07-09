家長必睇！超加工食品　消委會提兒童健康風險　即睇3款替代餐單

生活節奏加快及飲食習慣改變，日常進食「超加工食品」（ultra-processed foods）的比例持續上升，此飲食模式更逐漸取代以原型食物為基礎的傳統飲食習慣。世衞（WHO）已將超加工食品與煙草、化石燃料及酒精並列為四大不健康產品，聯合國兒童基金會（UNICEF）亦曾於去年發出警告，指超加工食品對兒童的健康、成長及心理健康造成危害。



消費者委員會今日（9日）發表文章，呼籲家長認清「超加工食品」健康風險，為兒童飲食要把關，文中指出應如何正確認識與識別超加工食品，並附有三個由香港營養師協會提供的超加工食品簡單替代兒童餐單。



超加工食品示例包括碳酸飲品、薯片、曲奇、即食麵及冷藏薄餅。（資料圖片）

什麼是超加工食品？

根據食物安全中心介紹，超加工食品通常在工業生產過程中製造。糖、油及脂肪和鹽常常混合在一起作為配料，用於超加工食品中。此外，具有超加工食品特點的配料為烹調時不常用的成分或各類別添加劑（如增味劑、色素及人造甜味劑）。示例包括碳酸飲品、薯片、曲奇、即食麵及冷藏薄餅。

如何識別超加工食品？

細閱包裝上的配料表

警惕包含大量化學名稱而日常烹調中甚少或從未使用的產品

消委會在今日文章指，當產品上標示的配料表愈長，且包含大量的化學名稱，而這些成分在日常烹調中甚少或從未使用，家長應提高警惕，特別是當相關成分位於配料表的前列或中段時，通常代表其含量較高。家長亦應留意配料表末端列出的一些屬於超加工食品特有的添加劑，例如調味料及調味劑、增味劑、色素、乳化劑、甜味劑、增稠劑以及消泡劑等，若已知悉兒童對個別成分或添加劑敏感，家長在選購時應尤為謹慎。

注意配料能以不同形式出現

同時，家長宜注意配料表中的一些容易被忽略的成份，例如糖分（游離糖），可能以不同形式出現，例如蔗糖（sucrose）、果糖（fructose）、高果糖玉米糖漿（high-fructose corn syrup）、楓糖漿（maple syrup）、椰子糖（coconut sugar）和濃縮果汁 （fruit juice concentrate）等。

不應只依賴包裝上如「全天然」或「無添加糖」等字眼聲稱

此外，選購時不應只依賴包裝的聲稱，例如「全天然」或「無添加糖」等字眼。消委會曾於2022 年進行的一項嬰幼兒小食產品調查，當中發現有樣本於包裝上聲稱沒有添加糖，惟其配料表卻顯示該樣本添加了11％屬游離糖來源的濃縮提子汁，該樣本標示的糖含量為每100 克18.0 克，可見「無添加糖」食品未必一定屬低糖。

細閱營養標籤

超加工食品通常屬於高脂、高糖及高鈉食物，而長期過量攝入此類食品會增加不同的健康風險。消費者在選購時，應細閱營養標籤上總脂肪、糖及鈉的含量；若任何一項指標屬高含量，應謹慎選購。

超加工食品潛藏的3大兒童健康風險

消費者在選購預先包裝食品時，應查看其配料表及營養標籤，留意有否標示多種添加劑（上），以及總脂肪、糖及/或鈉是否屬高含量（下）。（消費者委員會網頁）

3款超加工食品簡單替代兒童餐單