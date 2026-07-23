4警就誣衊露宿者藏毒上訴　官稱社會期望警員打擊罪惡　全部駁回

6名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉誣衊露宿者藏毒等，被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚25個月至41個月。其中4人就定罪或判刑上訴（CACC219/2024），其中一名定罪女警早前陳詞稱她只是低級警員，跟從上級指示，被判囚3年1個月屬過重。上訴庭法官聽取陳詞後，今（23日）駁回所有上訴，維持原判。



上訴庭在判辭特別強調，社會大眾期望警員積極打擊罪惡，如果警員過於熱中要認定某人有罪，在缺乏證據下不惜栽贓嫁禍，那會變成另一種罪惡，背離法治，造成更大的禍害。



4名上訴人：梁飛鵬、龐雋詩、尹栢詩和陳守業，案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。他們各被裁定1項妨礙司法公正罪成，梁飛鵬和龐雋詩被判囚2年1個月，尹栢詩和陳守業被判囚3年1個月。除尹栢詩外，另三名上訴人就定罪提出上訴。在判刑方面，四名上訴人都提出上訴。

案件原涉8名被告

2020年2月深水埗通州街八警涉嫌誣告公園露宿者藏毒、襲擊等，六名警員妨礙司法公正罪成，2024年10月17日判刑。（香港01製圖）

四名上訴人

原審時有兩男警被裁罪名不成立

同案被告林華嘉和莫志成亦被裁定妨礙司法公正罪成，分別被判囚3年5個月，和3年1個月，兩人都未有提出上訴。此外，另兩名男警郭展昇及韓廷光，原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

兩男女警稱他們無意妨礙調查不應罪成

上訴人就定罪提出多項上訴理據，其中男警梁飛鵬和女警龐雋詩指，控罪指稱意圖妨礙的司法程序，是當時警員進行的反毒品調查。惟梁和龐企圖遮蓋鏡頭，針對的只是警員的潛在不當行為，他們沒有意圖妨礙反毒品調查，因此不應罪成。

可引致的司法程序不一定與毒品有關

惟上訴庭指，這主張站不住腳，並指反毒品調查會引致可能發生的司法程序，不一定和毒品有關，而是包括任何調查期間發現的懷疑違法行為。同時，現場閉路電視片段為相關證據，有人作出干擾，必然有妨礙司法公正的傾向。

上訴人神態自若無半點猶豫

在判刑方面，上訴方提出多項理據，包括他們都是受上級指示行事。惟上訴庭指，案中沒有這方面的證據，又指根據片段，在場的警員包括上訴人，都是神態自若，沒有半點猶豫或不自在。考慮本案嚴重性，原審法官有權不因為受上級指示這個求情理由，調低上訴人的刑期。

尹栢詩稱因本案付出沉重代價

此外，尹栢詩上訴時亦提及，尹自幼立志為警員，加入警員6年間，獲得38次嘉許，當中包括助理警務處長和總督察的嘉許。惟她因本案的單一事件前途盡毀，夢想完全破滅，甚至為人生帶來無可逆轉的陰影，已經付出極沉重的代價。尹認為原審法官只因應其背景、工作紀錄和及候審期間所承受的壓力，只給出2個月的刑期扣減，是明顯不足。

官指栽贓嫁禍會變成另一種罪惡

上訴庭則接納，尹有上進心，認定自己的方向一直努力，不斷贏得上司的嘉許。惟上訴庭強調，社會大眾期望警員積極打擊罪惡，但如果警員過於熱中，因為認定某人有罪，在缺乏證據下不惜栽贓嫁禍，那就會變成另一種罪惡，背離法治，造成更大的禍害。

認為原審判刑合理

上訴庭亦指，本案案情屬相當嚴重，其嚴重程度屬高的類別，不會因為個別上訴人的行為相對簡單，和涉案露宿者阿十最終被撤控等理由而遭到否定。上訴庭認為，原審法官的量刑基準，以及因應不同罪責和求情作出的調整，都是合理。法官因此駁回所有上訴， 維持原判。