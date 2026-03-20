屈露宿者案4警上訴　女警稱跟上級指示　官反駁不合法便不是指示

6名警員於在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉誣衊露宿者藏毒等，被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚25個月至41個月。其中4人就定罪或判刑上訴，上訴庭今（20日）作聆訊，其中一名定罪女警稱，她只是低級警員，跟從上級指示，最終卻被判囚3年1個月，認為判刑過重。法官反駁稱指示不合法便不是指示，看不到女警有承受壓力，並形容本案涉案警員的行為「過份熱心」。法官稱6個月內下裁決。



6警罪成4人上訴

4名上訴人：梁飛鵬、龐雋詩、尹栢詩和陳守業，案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。他們各被裁定1項妨礙司法公正罪成，梁飛鵬和龐雋詩被判囚2年1個月，尹栢詩和陳守業被判囚3年1個月。

同案的被告林華嘉和莫志成亦被裁定妨礙司法公正罪成，分別被判囚3年5個月，和3年1個月，兩人都未有提出上訴。

案件原涉8名警員，其中兩人審訊後罪名不成立

梁飛鵬上月已刑滿出獄。

女被告龐雋詩上月已刑滿出獄。

被告林華嘉未有提出上訴。

被告莫志成未有提出上訴。

被告尹栢詩稱她當時只是低級警員，跟上司指示。

其中兩人已刑滿出獄

除尹栢詩外，另三名上訴人就定罪提出上訴。在判刑方面，四名上訴人都提出上訴。庭上透露，梁飛鵬和龐雋詩上月已刑滿出獄，代表兩人的資深大律師郭莎樂表示仍繼續就判刑提出上訴。此外，尹栢詩和陳守業將於本年10月獲釋。

圖遮鏡頭為保護同僚

梁飛鵬和龐雋詩涉及試圖遮擋閉路電視鏡頭，其中梁企圖用膠袋遮擋，並爬上木樑但未成功；龐雋詩則向鏡頭拋濕紙，亦未能成功。資深大律師郭莎樂指，指控兩人妨礙的司法程序，為露宿者阮文山的毒品案件，但兩人試圖遮擋鏡頭，並非基於他們同意妨礙毒品案的司法程序，而是為了保護同僚，避免他們的不當行為遭人發現，認為兩人不應被裁定罪成。三名法官質疑其說法，其中彭偉昌指他們的行為，會影響日後可能引致的司法程序。

陳守業涉及的妨礙司法公正罪成，涉及另一名露宿者「阿十」，其資深大律師蔡一鳴指，陳在案中涉用膠袋遮蓋閉路電視的鏡頭，原審法官錯誤以為陳遮蓋鏡頭拍其他警員的行為，以此指證陳有妨礙司法公正罪的意圖。

尹稱她非始作俑者

尹栢詩的代表資深大律師黃佩琪指，尹於案發時25歲，加入警隊5年，只是一名初級警員，她在案中不是始作俑者和主導角色，只是跟從上級指示行事。惟法官彭偉昌指，若指示不合法，便不屬指示，又指警員應頂著壓力，不做違法的事。

官指涉案警員過於熱心

彭官續形容，涉案警員對工作「過於熱心」，除暴安良，未拘捕涉案人士，便把他按在地上並戴上手銬。此外，彭官又說：「睇唔到佢(尹栢詩)受到人哋壓力。」又指在證據上看不到她不願意配合其他警員。

律政司認為原審官裁斷恰當

代表律政司的高級檢控官鄧銘聰指，原審法官考慮梁飛鵬和龐雋詩已知悉作出拘捕，相關閉路電視片段有機會在日後聆訊中使用。兩人卻意圖干擾閉路電視鏡頭，原審法官因此認為，他們是預料隊員會有機會在現場作出不當、甚至不法行為，故認為他們有妨礙司法公正的意圖。控方認為原審官的裁斷恰當。

鄧亦指，原審法官認為陳守業有妨礙司法公正罪的意圖，是基於他在現場的不當行為，而非上訴方所指，是基於其他警員的行為。

案件由法官彭偉昌、楊家雄和陳慶偉審理。

案件編號：CACC219/2024