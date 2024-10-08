警涉誣衊露宿者6人罪成　求情稱前途盡毀　官反問警犯法不用坐監

8名警員涉誣衊通州街露宿者藏毒，期間有人疑試圖遮蓋閉路電視鏡頭，經審訊後，其中6人被裁定罪成。6名罪成的被告，今（8日）在區域法院求情。有被告指露宿者藏毒證據確鑿，本案不涉插贓嫁禍，他們只是天真地嘗試強化證據，法官張潔宜即稱裁決時稱不信露宿者「阿十」管有毒品，著辯方求情不要與裁決有抵觸；亦有被告指定罪令他們前途盡毀，張官即稱，所有警員犯案都會前途盡毀，若此構成求情理由，反問：「個個警員干犯呢個控罪都唔洗坐監？」她把案押後至10月17日判刑。



警長林華嘉（中）是各被告中官階最高，官稱其罪責或較重。（黃浩謙攝)

罪成6警所涉指控。(詳看下圖)

+ 1

8警被控6警罪成

6名罪成被告：梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警），全部被裁定妨礙司法公正罪成，，除警長林華嘉有兩項罪成外，其餘5人各一項罪成。

另兩名男警：郭展昇（31歲）及韓廷光（29歲），原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，則全部罪脫。

第六被告莫志成稱露宿者藏毒證據確鏧，法官即稱其裁決非如是說。(資料圖片)

官認為各被告當時有共識

唯一兩項罪成的警長林華嘉，其律師求情時稱，林無預謀犯案，在警隊服務多年，將會失去其長俸，損失非常之大。法官即指，雖然沒有證據顯示各被告事前有任何協議，但案發時數名警員不約而同作出一些行為，誣衊一個無辜的人，他們之間必然有共識。

林的職級最高罪責比其他人高

法官又指，當時除了案件主管外，林是在場最高職級的警員，有監督其他被告的職責，他卻和其他人一同犯案，質疑其罪責比其他人高。辯方即指，林並非指示其他被告犯案。

莫求情稱只是嘗試強化證據

針對被告莫志成，辯方在書面求情指露宿者「阿十」管有毒品屬證據確鑿，案中不涉插贓嫁禍、捏造證據我，只是天真地在嘗試強化證據。惟法官稱在裁決已寫明不認為「阿十」管有毒品是「證據確鑿」，指辯方求情不應與法庭事實裁斷互相抵觸。辯方解釋稱只是想向法庭提供另一個思考角度，補充指「阿十」在涉案片段另有招認曾用500元購買毒品，又能講出販毒者的特徵、毒品是自用、用何工具吸食等細節，而這些說法現時未能證實是真是假。

第三被告梁飛鵬求情稱其背景良好，將失去工作。(資料圖片)

女被告龐雋詩的家人求情稱龐是顧家的女兒。(黃浩謙攝)

第八被告陳守業情稱前途盡毀。(黃浩謙攝)

有被告求情稱前途盡毀

辯方又指，案件不涉精心策劃，事發僅3多分鐘，望法庭考慮到被告梁飛鵬背景良好，對社會有貢獻，即將失去工作等，酌情輕判；龐雋詩的父母今有到庭旁聽，指龐是一名乖巧、顧家的好女兒，從來不用父母擔心；陳守業求情指罪成令陳前途盡毀。惟張官指，所有警員犯案都會前途盡毀，質疑若此構成求情理由，反問：「個個警員干犯呢個控罪都唔洗坐監？」張官押後判刑。

案件編號：DCCC 123/2021