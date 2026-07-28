世界肝炎日｜港41萬人患乙肝　40%不知　驗身助早發變肝癌可治癒

今日（28日）是世界肝炎日，衞生署衞指肝癌是本港第三大致命癌症，八成肝細胞癌患者，與患乙型及丙型肝炎有關。估計全港約41萬人患有乙型肝炎，主要是於1988年前出生，但約40%患者未察覺患有乙型肝炎。



林女士確診肝癌時50歲，她20多歲時已知有病毒在身，所以她隔一兩年就驗身和照超聲波，但在新冠病毒病疫情期間暫停，長達5年，結果一驗就發現病毒「升得好犀利」，雖然之後有食藥，但2025年確診癌症。不過她仍總算發現得早，最終只做一個切除手術就可以，並不需化療及服食鏢靶藥，「如果唔係照，亦都真係完全無感覺，咩都無，仲覺得自己身體好好咁樣。」



今日（28日）是世界肝炎日，衞生署表示肝癌是本港第三大致命癌症，呼籲市民「早驗早處理」。（黃寶瑩攝）

今日（28日）是世界肝炎日，衞生署表示肝癌是本港第三大致命癌症，呼籲市民「早驗早處理」。（黃寶瑩攝）

肝癌病人康復全賴有驗身：真係完全無感覺 覺得自己身體好好

林女士因20多歲時已經知道自己是帶有病毒在身，所以她一直有定期驗身和照超聲波，一直都是隔一兩年就驗一次。只是在新冠疫情期間，她曾暫停驗身，「因為費時增加不必要嘅醫療負擔，又唔去醫院，咁就停咗5年無驗到。然後一再驗返，即係2024年再驗返，已經發現啲病毒升得好犀利。」

她之後有食藥，但都沒有辦法阻止，最後2025年確診肝癌。

林女士確診肝癌時50歲，她提到不幸之中的大幸，是發現得早，所以最終只是做一個切除手術就可以，並不需化療及服食鏢靶藥。（黃寶瑩攝）

林女士提到不幸之中的大幸，是發現得早，所以最終只是做一個切除手術就可以，並不需化療及服食鏢靶藥。

如果唔係照，亦都真係完全無感覺，咩都無，仲覺得自己身體好好咁樣。 曾患肝癌病人林女士

她又提到，其母就是沒有病徵的一群，「媽媽正正是他們（醫生）所說的無病徵，但一入醫院已經是最後期，開刀都無辦法做手術。」

林女士說，發現患肝癌前，完全無特別不適感覺，還以為自己身體很好。（黃寶瑩攝）

衞生防護中心：約八成的肝細胞癌與乙型及丙型肝炎有關

衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生黃駿君表示，2022年香港仍有5.6%人口患有慢性乙型肝炎，而約八成的肝細胞癌與乙型及丙型肝炎有關；本港亦有龐大的隱形感染人口，衞生署估計全港約41萬人患有乙型肝炎，主要是於1988年前出生，因為1988年前未有「普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃」，計劃是自1988年期才實施，所有新生嬰兒需接種三劑疫苗，覆蓋率達99%。

黃表示，現時約40%患者未察覺患有乙型肝炎，有70%患者未有接受醫療跟進；如果未有適當治療，15%至40%患者會演變成肝硬化或肝癌。

衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生黃駿君（右）表示，2022年香港仍有5.6%人口患有慢性乙型肝炎，而約8成的肝細胞癌與乙型及丙型肝炎有關。（黃寶瑩攝）

專科醫生籲肝硬化患者每四至六個月驗身 以免錯失及早發現變肝癌機會

腸胃及肝臟科專科醫生馮恩裕指，高危人士包括1988年前出生的人及家庭有肝癌患者，他建議肝硬化的患者最好每四至六個月驗身，就算不能每六個月驗身，每次驗身相隔的時期都不應太久，以避免損失及早發現及治療的機會。

他又表示，即使有食藥，也要定期驗身，因為藥物也只能減低患癌症的機率大概七至八成，而非100%。

腸胃及肝臟科專科醫生馮恩裕指高危人士包括1988年前出生的人及家庭有肝癌患者。（黃寶瑩攝）

衞生署目標：2030年或之前消除病毒性肝炎帶來公共衞生威脅

黃駿君提到政府期望達致世界衞生組織所訂下的全球目標，希望於2030年或之前消除病毒性肝炎所帶來的公共衞生威脅。政府已經在去年12月公布《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，按照此計劃善用快速測試及社區網絡，希望能提高乙型肝炎的診斷率。她指最重要的，是希望確診人士可以在基層醫療的層面上，加強到一個護理的銜接。

衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生黃駿君表示，2022年香港仍有5.6%人口患有慢性乙型肝炎，而約8成的肝細胞癌與乙型及丙型肝炎有關。（黃寶瑩攝）

所以基層醫療署於今年2月推行「乙型肝炎共同治理計劃」，為合資格高風險人士，包括乙型肝炎患者的家屬或性伴侶，提供由家庭醫生協作的乙肝風險評估、篩查，而如果確診，可以接受社區層面的長期治理，如果市民不確定自己狀況，衞生署也鼓勵在地區康健中心進行篩查，合資格的高風險市民可接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試。截至今年7月15日，已有約33,000名市民參加計劃。

黃駿君補充指，衞生署與醫管局都有密切的協商，患者如果在家庭醫生評估下，發現一些複雜的問題，會即時轉介到醫管局或私營醫院相關的專科醫生。她又表示，轉介的時間不會長，因為如果屬於複雜問題或重症，私營或公營機構都會縮短排期的等候時間。