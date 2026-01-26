乙型肝炎｜滿38歲合資格者康健中心免費快測　料2.3萬人確診

基層醫療署今日（26日）公布2月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」，地區康健中心將安排1988年或以前出生、其家庭成員或性伴侶為慢性乙型肝炎患者且未確診的人士，免費接受乙型肝炎快速測試。如測試結果呈陽性，將由配對的家庭醫生安排兩次抽血化驗，參加者需支付180元。



倘若參加者確診慢性乙型肝炎，患者獲政府資助每年就診4次，實際診金視乎家庭醫生收費，政府建議每次診症共付額為150元。基層醫療健康專員彭飛舟預計，全港有約30萬市民符合計劃資格，預計30萬人當中，大約2.3萬人會確診為慢性乙肝患者，料計劃首年有3萬人參加。



基層醫療署今日公布，「乙型肝炎共同治理計劃」將於2月7日推出。（賴卓盈攝）

年滿38歲合資格人士可免費做快測

計劃的篩查對象包括1988年或以前出生未確診乙肝且無相關病徵的香港居民，而且其家庭成員或性伴侶為慢性乙型肝炎患者。參加者須先登記成為康健中心會員，並同意加入醫健通。

康健中心職員會安排合資格者接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試，並為他們配對自選家庭醫生。倘若快測結果呈陽性，參加者將獲政府資助，到家庭醫生診所接受進一步抽血化驗。如結果呈陽性，家庭醫生將再度安排半年後抽血，以進一步確認。如抽血結果再度呈陽性，則會被診斷為慢性乙肝患者。

基層醫療署今日（26日）公布2月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」，地區康健中心將安排1988年或以前出生、其家庭成員或性伴侶為慢性乙型肝炎患者且未確診的人士，免費接受乙型肝炎快速測試。圖為葵青地區康健中心。（基層醫療署相片）

市民付$180抽血化驗 如確診可獲資助就診

家庭醫生亦會在過程中，根據參加者的化驗結果和臨床情況，診斷參加者是否乙肝患者。參加者須就抽血化驗支付180元共付額，政府亦會向家庭醫生資助136元診症費。

至於治療階段，則包括治療診症、肝癌篩查、處方藥物等，安排與「慢病共治計劃」相同。參加者每年獲最多4次資助診症，每次須支付的共付額由其家庭醫生釐定，政府則會就每次診症向家庭醫生資助166元。

居民即日起至明年2月28日，可經康健中心安排接受最多3次免費診症。圖為葵青地區康健中心。（基層醫療署相片）

部分乙肝藥物免費 超聲波化驗$300

治療期間亦會採用「慢病共治計劃」的同一基本藥物名單，該名單已涵蓋乙型肝炎藥物，獲處方這類藥物的患者無需支付藥費。家庭醫生亦會按臨床需要，安排參加者接受合適的化驗檢查項目，其中肝臟超聲波每次共付額定額300元。

如參加者同時為「慢病共治計劃」參加者，其家庭醫生可在同一次診症中處理患者的血壓高等慢性病，患者只需要支付一次的診症共付額。診症配額亦會整合計算，以兩個計劃中較高的資助診症額為準。

彭飛舟：全港780名醫生參與計劃 料首年2.3萬人確診

基層醫療健康專員彭飛舟指，所有「慢病共治計劃」下的家庭醫生，都會同步參與「乙型肝炎共同治理計劃」，現時已有超過780名醫生參與。彭飛舟預計，全港有約30萬市民符合計劃資格，預計30萬人當中，大約2.3萬人會確診為慢性乙肝患者，料計劃推出首年將有3萬人參加。

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰指，數據顯示越早識別高風險患者，提供及時和適切治療，可以減低發展為肝癌的風險，其可進行根治性手術的比率高達27%，較沒有接受篩查的患者高近兩成。