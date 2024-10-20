乙型肝炎｜41萬人帶病毒40%不知　每12中年人有一個　高後生27倍

醫務衛生局局長盧寵茂今日（20日）出席一個有關乙型肝炎活動時表示，政府新一份《施政報告》推出乙型肝炎篩選檢查，會關注高風險人群患病問題。他指香港乙肝帶病毒者比率在2022年降至5.6%，即依舊有41萬人帶病毒，而其中有4成自己不知道；35至54歲的人群當中，有多達8.4%人口帶病毒，比35歲或以下人群只有0.3%高出27倍。即每12名中年當中，就有一人帶乙肝病毒，所以他表示需要關注特定人群感染乙肝問題。



盧寵茂：接近100%出生嬰兒接種乙肝疫苗

盧寵茂今日出席香港乙肝基金會舉辦的「翡翠絲帶擊退乙肝2024」活動表示，不少患者因不察自己患上乙型肝炎，從而引發肝衰竭、肝硬化以及肝癌等問題。他指，中國不幸成為「乙肝大國」之一，四分之一的帶病毒者如缺乏治療，會令肝問題惡化，感染上述末期肝病。

盧寵茂又指，港府自1980年代起作大量工作預防乙肝感染，考慮該病得到主要感染途徑為血液及分泌物，不少出生嬰兒在分娩過程因蘸上產婦的血液及分泌物而染上乙肝。政府推出一系列措施預防母嬰傳播，第一是為孕婦作乙肝篩查，找出帶病毒者；第二則是從1988年開始，為出生嬰兒接種乙肝疫苗，接種率接近100%。如果查出孕婦為帶病毒者，如身上的病毒量較高，政府會對其進行抗病毒治療，減低患乙肝風險；亦會在嬰兒接種疫苗後，進行血清測試進行保護。

他指香港的乙肝帶病毒者比率從1980年代起的雙位數字，下降至2022年的5.6%。

41萬人帶乙肝病毒 7成人無進行定期檢查

儘管帶病毒者數字比率下降，盧寵茂指，香港依舊有41萬帶病毒者，而其中有4成不知道自己屬於帶病毒者；有7成人更沒有進行定期檢查，從而預防乙肝。此外，35歲或以下人群的帶病毒比率只有0.3%，而35至54歲的人群則去到8.4%，所以亦需要關注特定人群感染乙肝問題。

盧寵茂指，政府已就基層醫療作出指引，協助基層醫療醫生處理乙肝帶病毒者；而醫院管理局亦定下措施為肝臟科及基層醫療做好配套。他又稱，施政報告提到會為高風險人群作篩查及管理行動，以找出更多帶病毒者，對其進行協助。政府將通過基層醫療康健中心及家庭醫生為作出篩查，盧寵茂稱很快會向大眾公布相關計劃。

高永文：政府推篩選檢查不代表「我哋唔使做」

行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文表示，要成功打擊乙肝，需要培養大眾定期檢查意識，因為只有少數市民得知乙肝的監測方法簡單，只需要透過血液檢驗便能知悉結果，而後續跟進亦有一套清晰指引。

高永文亦指，剛推出的施政報告推出針對高風險人群的癌症篩選檢查，有助減低因市民因未能及時發現而患病的風險。他強調政府推出新的篩選檢查不代表「我哋唔使做」，而是需要更努力配合政府。

被問及對今份施政報告推出的醫療衛生政策，高永文認為政府的政策方向從以往的「醫療為主」，轉為關注基層醫療，以及促進健康、預防治療方面。他又指，今份施政報告提及的3種癌症篩查癌因各項因素，其實過程繁複，如肺癌需要運用電腦掃描，推測政府或會使用AI協助進行X光造影調正。

至於乙肝問題，高永文指雖然現今35歲或以下的人士均接種疫苗，帶病毒率低；但考慮香港有新移民以及其他年齡群體，如政府有意進行乙肝篩查，他建議基層健康中心可針對特定人群進行服務。