乙型肝炎｜明年初推篩查計劃識別患者　料30萬名未確診患者受惠

慢性乙型及丙型肝炎在沒有適當的治療下，可發展成肝硬化或肝癌。政府計劃在明年初以慢病共治計劃服務模式作基礎，推出乙型肝炎篩查計劃，鼓勵高風險群組進行篩查，預料全港約有30萬名仍未發現的患有慢性乙型肝炎的患者會受惠。



計劃會採取共付模式，讓參加者在地區康健中心進行快速測試，若證實確診會安排長遠的藥物治療及跟進。當局表示，慢病共治計劃有770名家庭醫生參與，已登記的市民約在兩星期可接受服務，有信心推出乙型肝炎篩查計劃後，仍可應付需求量。



政府推出《2025 - 2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，以提升認知、追蹤應對、預防感染及擴展診療為工作焦點。（董素琛攝）

政府推出《2025 - 2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，以提升認知、追蹤應對、預防感染及擴展診療為工作焦點。其中2025/26的重點行動為乙型肝炎篩查計劃。基層醫療署將透過策略採購及共付模式，由地區康健中心和家庭醫生為較高風險群組提供篩查及持續管理，及早識別在社區的乙肝患者。

乙型肝炎篩查計劃目標群組（董素琛攝）

乙型肝炎篩查計劃目標群組包括哪些人？

乙型肝炎篩查計劃的目標群組，包括於1988年（即初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗接種計劃推出之年份）或以前出生的香港居民、其家庭成員（包括父母、兄弟姐妹及子女）或性伴侶為慢性乙型肝炎患者；及沒有確診患有慢性乙型肝炎及並無相關症狀病徵的人士。

醫務衞生局基層醫療健康助理專員林瑜玉（董素琛攝）

若篩查結果呈陽性怎麼辦？

醫務衞生局基層醫療健康助理專員林瑜玉解釋，乙型肝炎篩查服務的第一步會先讓合資格人士在地區康健中心做快速測試，當檢測結果呈陽性，會安排他們到已配對的家庭醫生作進一步抽血檢查。若驗血報告發現市民患有慢性乙型肝炎，家庭醫生會安排長遠的藥物治療及跟進。

篩查計劃服務概述（董素琛攝）

至於計劃進度，林瑜玉指，地區康健中心已開始服務流程測試，期望有穩妥的服務提供予市民，明年初會公布仔細安排，包括共付金額。被問及篩查未來會否以強制形式推行，她指，計劃旨在鼓勵市民作為自己健康第一負責人主動參與，基層醫療署會聯同衞生署檢視篩查策略的長遠安排。

林瑜玉說，當局根據國際文件及衞生署的數字估計，全港有約30萬名仍未發現患有慢性乙型肝炎的患者，預計會受惠於篩查計劃。乙型肝炎篩查計劃會以現時慢病共治計劃的服務模式作為基礎，她指，慢病共治計劃有770名家庭醫生參與，已登記的市民約在兩星期可接受服務，有信心推出乙型肝炎篩查計劃後，仍可應付需求量。

2022年，本港的乙型肝炎感染率為5.6%，衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君指，預期《2025 - 2030行動計劃》推出後感染率在未來會逐步下降，期望能達致無乙肝新一代的目標。