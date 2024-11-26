丙型肝炎｜瑪嘉烈醫院一病房3病人確診　追查約200名同期入住病人

瑪嘉烈醫院今晚今年6月底發現神經外科加護病房有兩名在同一病格留醫的男病人（24歲及52歲）感染丙型肝炎個案，相隔約五個月後，院方今晚（26日）公布，於本月4日透過醫學監察，再發現一名曾入住該病房女病人確診。院方稱為審慎起見，已擴大接觸追蹤調查範圍，包括聯絡約200名曾在同一時期入住有關病房的病人進行丙型肝炎病毒測試，並持續監察他們的健康狀況。



瑪嘉烈醫院治理。（資料圖片）

院方表示，自6月出現病人確診丙型肝炎後，醫院非常關注事件，一直緊密跟進其餘14名曾於相關病格留醫的病人，包括緊密監察病人的臨床情況及安排多次丙型肝炎測試，該14名病人一直對丙型肝炎檢測維持陰性。院方其後已加強有關病房的感染控制，包括加強手部衞生，環境清潔，和護理程序之相關感染控制培訓和監察。

院方指該名女病人曾在5月入住有關神經外科加護病房，流行病學調查及基因排序發現她感染的丙型肝炎病毒，與上述兩名早前感染的男病人屬同一基因型。由於丙型肝炎的潛伏期由兩星期至六個月不等，不排除該名女病人於住院期間受感染，已為該名女病人提供合適的治療及跟進，包括處方抗病毒藥物、為病人及家屬講解情況。女病人目前情況穩定，並已於本月5日出院。

院方表示，目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治癒九成半以上的丙型肝炎病毒感染。至於早前發現感染丙型肝炎的兩名男病人，經抗病毒藥物治療後，現時已檢測不到丙型肝炎病毒。