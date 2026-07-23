武漢市前高官兒子肖銳　涉為父在港洗黑錢6400萬　判囚6年9個月

武漢市人民檢察院「反瀆職侵權局」前局長的兒子，被指在港助父洗黑錢逾6400萬元，又訛稱有1000萬元資產申請投資移民，被控洗黑錢及使用假文件等罪。被告辯稱確信：「母親告訴我，相關款項是合法營商得來的」被裁定罪成。案件（DCCC 425/2025）今（23日）在區域法院判刑。暫委法官鍾偉強斥被告「正面衝擊」投資計劃的目的，惟沒證據被告知屬父親賄款，其餘款項亦來歷不明，判監6年9個月。



被告被控洗黑錢及使用虛假文書

被告肖銳（37歲），被控4項洗黑錢罪及1項使用虛假文書的副本罪，指他於2014年3月至2023年11月，連同林启、姚谦、肖軍及其他人，利用一個渣打銀行、星展銀行及滙豐銀行的帳戶，處理6406萬元欵為罪行得益。他並涉在2013年1月28日，明知而使用一份由中國建設銀行股份有限公司存款證明書，及該銀行所發存摺為虛假文書。

使用虛假文書副本罪指，被告在2013年透過景鴻移民顧問有限公司，以岡比亞居民申請入境，並提供2份來自建行武漢支行的文件副本。

被告肖銳在區域法院被判囚6年9個月。(黃浩謙攝)

證人林启(圖)早前供稱，他在澳洲讀高中時認識被告肖銳，知肖的父親是內地的公職人員。(陳曉欣攝)

求情稱因被起訴與家人分離

資深大律師蔡維邦求情指，被告自被起訴後與家人分離，望法庭判刑時考慮案例及被告孤獨地在香港生活了一段時間。

被告經營證券房地產生意皆失敗

鍾官判刑時透露，被告在港無案底，但他和其母在內地正受查。被告早年在武漢經營激光焊接生意，其後來港營商，涉足資產、證券、房地產均告失敗，最終蝕幾千萬結業。被告妻子獨力照顧女兒，被告錯過見證女兒成長的珍貴時光。

所涉案件屬嚴重欺詐

鍾官指，入境計劃的目的是吸引資金流入香港，使經濟得益，唯被告的行為正面衝擊其目的及成效，對經濟體系有深遠影響，是嚴重欺詐，法庭要判阻嚇性刑罰，以儆效尤。鍾官就各罪判囚2至5年半，部份分期執行，另因被告品格良好減刑3個月，最終刑期6月9個月。沒收令一事則押後至10月7日處理。

被告父就抽水站工程曾索賄款400萬

案情指，被告的父親肖軍，是前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長。內地基建承建商湖北國潤實業投資有限公司（國潤）董事姚谦，為想取得武漢抽水站建造項目合約，曾向肖軍求助，肖軍向姚索 400 萬元人民幣賄款。姚按肖軍指示，在2016年1至2月，從不同銀行帳戶轉帳472萬港元到被告渣打銀行的戶口，但姚與被告兩人的公司，並無業務往來。

污點證人稱獲批工程後存錢入被告戶口

污點證人姚谦作供時透露，他在被告父親協助下，曾成功取得人民幣5千多萬元的政府水泵工程，利潤達一成半至二成。姚隨後存入472萬元到被告戶口。

被告經地下錢莊將錢匯至香港

被告在 2004 年認識男子林启，二人成為朋友，林在2016年曾5次將款項經地下錢幣兌換商轉至香港。同年6至11月，林四度來往深圳和武漢，安排被告與地下貨幣兌換商職員會面，被告將多疊人民幣現金交給職員，隨後職員把相應金額的港幣，存入被告渣打銀行的戶口。

被告稱其母指款項合法營商得來

被告自辯時曾透露，其母曾給他幾個裝二數百萬元的篋給他，他再到地下錢裝將錢轉到香港，強調母親告知他，款項是合法營商得來，他未有過問詳情，並稱「母親告訴我相關款項是合法營商得來，我相信是真的。」他亦透露，其母原本當護士，後來轉為營商。

官指以被告背景必然知道資金受到污染

法官在裁決時曾指，被告是科技公司負責人，年薪只有14.4萬元，其母給他2千萬元「花紅」叫他處理，他未有過問，亦不知母親職位，形容是匪夷所思，認為以被告的背景，必然知道資金受到污染。