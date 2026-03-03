武漢市涉貪前高官兒子　涉用假文件申請留港　並涉洗黑錢逾6千萬

武漢市人民檢察院「反瀆職侵權局」前局長肖軍的兒子肖銳，被指使用假文件來港居留，並透過地下錢莊洗黑錢逾6.4千萬元，他否認洗黑錢及使用虛假文書副本罪，案件在區域法院開審。控方開案時透露，被告的父親肖軍，於2016年被指協助內地基建商取得抽水站工程時曾索賄款472萬。在港居留的被告，涉在該段期間曾用其香港的戶口洗黑錢。



被告肖銳，37 歲，被控 4 項洗黑錢罪，及 1 項使用虛假文書的副本罪。指他於 2014 年 3月至2023年11月，連同林启、姚谦、肖軍及其他人，利用一個渣打帳戶處理2934萬多元款項，及用一星展銀行戶口處理約 2,000 萬，及在一渣打戶口處理 472萬餘元，及一個滙豐帳戶處理 1千萬，並知該些款項或均直接或間接屬可公訴罪行得益，但仍作處理。

被告另被指於 2013年1月28日，明知一份由中國建設銀行股份有限公司存款證明書，及該銀行所發存摺，均虛假文書，但仍使用該文書的副本。

被告肖銳否認4項洗黑錢及1項使用虛假文書副本罪，在區域法院開審。(黃浩謙攝)

姚曾按肖軍指示轉帳472萬到被告戶口

控方開案陳詞指，被告的父親肖軍，是前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長。內地基建承建商湖北國潤實業投資有限公司（國潤）董事姚谦，為想取得武漢抽水站建造項目合約，曾向肖軍求助，肖軍向姚索取 400 萬元人民幣賄款。姚按肖軍指示，在 2016 年 1至 2月，從不同銀行帳戶轉帳 472 萬港元到被告渣打銀行的帳戶，但姚與被告兩人的公司互相並無業務往來。

林启曾為被告安排與地下錢莊的人會面

此外，被告在 2004 年認識男子林启，二人成為朋友，林在 2016 年曾5次將款項經地下錢幣兌換商轉帳至香港。同年6至11月，林四度來往深圳和武漢，安排地下貨幣兌換商職員與被告會面，被告將多疊人民幣現金交給職員，隨後職員把相應金額的港幣，存入被告渣打銀行的戶口。

2016年的8個月內有多人存款入被告戶口

銀行紀錄顯示，2016年 3 月 22 日至 11 月 29 日，不同公司和人士分別轉帳入被告渣打的戶口，涉款共 29,348,195.25 元，在 11 月 29 日，有4人分 11次轉帳約 526 萬到該戶口。2017 年 9 月 19 日， 8 間公司以 10 筆匯款，將2000 萬元款項存入被告星展銀行的戶口，其中4公司分別在 2019 及 2020 年解散。

控方指，姚谦和林启將以特赦證人身份作供。

被告報稱任公司董事年薪120萬人民幣

控方指，被告於 2013 年起任武漢銳澤科技發展有限公司的主席兼董事，報稱年收入為人民幣 120 萬元。他於2017年與區健余和林启，成立資產管理離岸控股公司 Augustine Holdings Limited（AHL），公司旗下有 3 間附屬公司。被告在 AHL 及其附屬公司均無擔任何角色，他在 2014年5月至2018年3月，除從奧古資產收取 2017／2018 年度的 14 萬元薪金外，在港沒有應評稅入息。

專家指被告戶口運作異常

專家亦認為被告財務狀況異常，其帳戶於特定日期收到多筆來自不同存款者巨額存款，金額有連續性且逐次增加，同日由不同存款者存入相同金額，同一存款者於同日多次存款，而非一筆過存款，大額存款與被告已知來源獲取的收入不相稱。控方因而推論，被告應知道該些款項全部或部份，直接或間接代表從可公訴罪行的得益，但仍作處理。被告亦是涉案的渣打及星展戶口的唯一簽署人，認為被告並無其他合法途徑取得該些大額款項。

被告稱建行有逾1千萬存款申請來港簽證

被告另涉使用虛假文書的副本罪，指他於 2013 年申請以資本投資者入境計劃來港。根據該入境計劃，申請人要在兩年內擁有市值不少於1千萬元的淨資產，並需投資在「獲許投資資產類別」，包括房地產、股票等。

入境處於 2013年1月28日接獲被告的申請，被告聲明擁有 1,210 萬個人淨資產，附有看似是中國建設銀行股份有限公司發出的存款證明書，及存摺副本。入境處根據上述文件，相信被告符合規定，在 2014 年 2 月 13 日原則上批准被告來港居留 3 個月。

來港後稱用1千萬投資兩基金

同年4 月 28 日，被告再向入境處申報他透過 1千萬元滙豐銀行本票，投資兩個基金，該投資屬入境計劃的「獲許投資」。入境處同年 5月8日批准被告以該計劃來港居留，簽發 24 個月有效簽證，准被告以資本投資者身份來港定居。被告同年7月10日取得簽證，獲准在港逗留至 2016 年 7 月。

建行指被告所指存款並不存在

惟建行其後確認，該些交予入境處的存款證明書和存摺副本均屬虛假，並指被告申報的建行帳戶和存款並不存在。入境事確認，若知道被告提交的文件屬虛假，不會批出准許。

控方認為該1千萬亦屬黑錢

控方認為被告無其他合法途徑取得該1千萬元，並用以在滙豐帳戶購買 1千萬元本票作投資，由此推論，被告有合理理由相信滙豐帳戶的1,千萬元屬可公訴罪行的得益，並作處理，故亦構成其中一項洗黑錢罪。

案件編號：DCCC425/2025