紅霞風球｜今研掛一號風球　天文台：料周六晚至周日早最接近香港

【紅霞颱風移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣】熱帶氣旋「紅霞」增強為熱帶風暴且正式命名，天文台高級科學主任楊漢賢今早（24日）表示，「紅霞」預計於今日稍後進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。



天文台預測「紅霞」最接近本港時間為周六（25日）晚上至周日（26日）早上，明日周六稍後風勢將逐漸增強，狂風驟雨增多，星期日更有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪。



7月25日傍晚天色突變，圖為18:30左右在將軍澳拍攝，紅霞變烏雲，並風力急增。（資料圖片／倪清江攝）

楊漢賢今日接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，「紅霞」目前集結在馬尼拉東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，今日稍後將橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍。天文台預計，「紅霞」將於周末期間橫過南海北部，靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，較大機會於惠州至汕頭一帶登陸，惟其最終距離本港仍存在變數。

至於「紅霞」對本港的影響，楊漢賢指，本港今日受副熱帶高壓脊影響，天氣普遍晴朗酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，局部地區有高溫引發的隨機性驟雨。

隨著「紅霞」靠近，本港天氣將快速轉變，周六初時依然酷熱，但稍後風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎「紅霞」的強度變化、強風區與本港的距離及本地風力，評估是否需要在明日稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台科學主任楊漢賢。

預測「紅霞」最接近本港的時間為周六晚上至周日早上，周日受「紅霞」直接影響，本港將有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。楊漢賢補充，即使「紅霞」登陸並逐漸遠離，受其殘餘氣流影響，隨後兩、三日內天氣仍不穩定，持續有驟雨。

楊漢賢特別提醒市民，雖然今日天氣尚算良好，但海面已有湧浪，呼籲市民切勿掉以輕心，應盡快遠離岸邊並停止所有水上活動。同時，市民應在風暴來臨前做好防風準備，並密切留意天文台發布的最新天氣消息。