園遊．杏林｜懷緬治療笑看人生　葵涌醫院帶老友記遊香江話當年

園遊．杏林｜ 鄭蓋民醫生

曾經有一電影橋段令我十分深刻。「下山豹」年輕時偶遇一女子，雖只有一面之緣，但自此念念不忘，深情得一直依靠這女子的肖像油畫來懷緬。天意總愛弄人，數十年後，下山豹得了認知障礙症，上一秒說過的話，下一秒已遺忘；上一秒要做的事，下一秒已忘卻。他知道單靠油畫追憶已不可靠，於是懷着僅存記憶，窮盡餘生去尋找這女子，為的只是再見一面，問問對方名字……故事看似平淡，劇情不算跌宕曲折；然而，貫穿着整套電影、撼動我心的，正正是一份令人不敢忘懷的——「回憶」，情感真摯細膩，自然流轉，令人低迥不已。



懷緬過去，常陶醉，一半樂事，一半令人流淚。快樂悲苦回憶，你我也擁有，深刻藏骨髓。尤其一眾「老友記」，忙碌大半生，經歷覺悟不少，甜酸苦辣回憶數之不盡。有時候，陪伴老人家「話當年」，就像打開一幅歷史活畫卷，懷緬過去，實在令人陶醉。

別小覷「懷緬」的威力，懷緬可用作治療。「懷緬治療」並非新事物，這種非藥物治療是利用舊照片及事物作為「引導物」，例如文首提及電影裏的那幅殘舊肖像油畫一樣，引導物亦可以是鐵皮玩具、火水爐、舊衣車等，透過不同感官刺激，例如不同場景、氣味、聲音等，喚起記憶，回顧人生，再透過與人分享經歷而獲得滿足感和喜悅感。

在葵涌醫院精神科門診，部分長者或因情緒困擾而不願與人交談，不願出門，漸漸地對外界心生恐懼，心情與生活陷入負面循環。為此，職業治療師團隊去年運用懷緬治療，展開多個月的「耆樂漫遊香江記憶」之旅，帶着「老友記」與照顧者一起「出走」，踏遍多個懷舊「港味」景點，透過懷緬過去，製造愉快回憶。

團隊帶着老友記一起參觀位於九龍城的石屋家園，看到久違了的樟木籠、懷舊「碌架鐵床」、玻璃膽暖水壼等，無不懷緬小時候的生活。有一位患焦慮症和輕度認知障礙的婆婆與丈夫一同參觀，表示這活動讓她與老伴有更多共同話題。

此外，老友記亦一起參觀粵劇展覽，回味熟悉的粵劇牌坊和萬福戲台，他們紛紛像坐着時光機回到童年看戲的時光。一位伯伯指着棚架回憶道：「這像極我小時候在村裏看的大戲棚，風雨無阻！」簡單一句說話，使其他參加者點頭附和，有些更眼泛淚光。

職業治療師團隊亦安排老友記到訪由灣仔郵政局活化而成的香港識「碳」館，重拾舊記憶的同時，亦學習低碳環保知識。有一位患焦慮抑鬱症的婆婆「打卡」後，傳送照片給兒子，之後她很雀躍地分享兒子的回覆，說兒子承諾日後會多些帶她舊地重遊，令人動容。這些參觀活動對長者來說，不僅是視覺享受，更是心靈慰藉，亦有助拉近與家人及照顧者之間的關係，為雙方製造熟悉話題和愉快回憶。

懷緬治療鼓勵長者與人溝通、交往，透過「話當年」，重新整合、體會往事，正面看待過往經歷，鼓勵與人分享、抒發情感。當重新與人建立溝通橋樑後，便能有渠道讓他們表達一直被壓抑的情緒，增加與身邊人的情感連結，從而帶來喜悅和安全感，有助穩定情緒、改善認知力、提升自我形象等。

作者鄭蓋民醫生是醫院管理局葵涌醫院行政總監。



