深水埗的士撞女途人被索償　司機稱遭示威者襲擊搶軚　原告表懷疑

2019年反修例運動期間，有的士在深水埗鏟上行人路，一名女子被撞至骨折索償（HCPI 245/2022)，案件今（24日）在高等法院續審。的士司機鄭國泉作供，他稱當時左邊乘客位有至少3名示威者爬入的士向他揮拳，亦有用鐵通打他，又指示威者「搶軚」，的士因此左轉。惟原告盤問時卻指司機向警員錄取口供時，無提及有人「搶軚」，質疑其說法不實，鄭作供時又稱：「咁悲痛嘅嘢，唔想諗咁多年喇。」



原告為白凱琳，被告為鄭國泉。事件發生於於2019年10月6日，涉案的士鏟上在深水埗行人路，撞倒原告和另一女子。原告昨供稱，事件令她右膝受傷，曾進行多次手術。現時她的右膝在靜止時會感痛楚，難以伸直，若步行1小時，她便需要休息。

的士司機鄭國泉稱當時遭示威者襲擊，已失去對的士的控制。(朱棨新攝)

鄭國泉作供時指，其的士司機位的車窗被打破，左邊乘客位車門亦被打開，兩邊都有人襲擊他。(資料圖片)

鄭國泉稱他受襲時自然反應下踩了加油腳踩令車向前駛。(資料圖片)

原告白凱琳稱當日路過該處時從後遭的士傷到。(朱棨新攝)

遇示威者時有剎車但無拉手掣

鄭國泉作供，並接受原告的代表大律師盤問。原告方引述鄭的答辯書，指有一群示威者在欽州街和長沙灣道交界聚集，鄭踩踏剎車掣，以停下的士，但沒有拉手掣。

遭襲擊時雙手抱頭至的士失控前駛

鄭指其的士的前座乘客位的車門被人打開，之後示威者用硬物襲鄭，司機位的玻璃窗亦被打破，他指示威者透過該被打破的窗用硬物襲擊鄭。他當時擔心安危，用雙手抱頭，故未有接觸軚盤。又因想避開襲擊，他的身體和腳作出反射動作，當他的右腳被襲時，便踩踏加速踏板，的士失控地向前駛。

原告質疑鄭說法虛構

原告律師盤問鄭時質疑，鄭在和警員錄取的證人供詞中，未有提及司機位的車門有少許空隙，並指示威者利用該空隙施襲，質疑鄭虛構。鄭否認，並解釋：「咁悲痛嘅嘢，唔想諗咁多年喇。」他又稱因為今日要上庭作供，才記起示威者和他「爭」車門及被示威者打開車門的情況。

雙手抱頭應無手與示威者爭車門

原告續指，若鄭如其作供時所稱，他用雙手抱頭，那他如何有手和示威者爭奪車門？鄚即改稱他一手抱頭，一手爭奪車門，原告方指鄭的說法是一派胡言，鄭庭上否認。

原告質疑司機門玻璃曾一度完好

原告方又指，根據鄭和警員錄取的證人供詞，其司機位車門的玻璃遭人「打爆咗」，鄭稱「打爆咗」是指玻璃被打碎。原告指根據涉案片段，司機位車門的玻璃在意外後一度完好，其後才由兩人打破玻璃。鄭不同意，指玻璃「有裂，有花到」。

鄭指有3名示威者者爬入車搶軚

鄭亦講及的士左邊的襲擊，他指當時的前座乘客車門被打開，有至少3名示威者爬入的士，向他揮拳和用鐵通襲擊他。因示威者「搶軚」，的士因此左轉。惟原告方指，向警員錄取的口供中，鄭稱被襲時沒有觸及軚盤，至於其他人有否觸及，鄭則不知道。原告方指，示威者「搶軚」的說法不實，鄭否認。