深水埗的士撞女途人被索償　證人同意示威者瘋癲　且暴力襲擊司機

2019年反修例運動期間，深水埗有的士鏟上行人路撞傷女子，其中一名被撞斷腳的女傷者向的士司機索償案（HCPI 245/2022)，今（22日）在高等法院續審。一名在場男途人作供，他稱當日見的士在如此多示威者的地方出現，覺得奇怪。發生碰撞後，他見示威者曾破壞的士，亦有人嘗試把司機拉出車外。他同意當時在場示威者瘋癲，並暴力地襲擊司機。



原告為白凱琳，被告為鄭國泉。事件發生於於2019年10月6日，涉案的士鏟上在深水埗行人路，撞倒原告和另一女子。原告昨供稱，事件令她右膝受傷，曾進行多次手術。現時她的右膝在靜止時會感痛楚，難以伸直，若步行1小時，她便需要休息。

2019年10月6日，有網民發起遊行，有示威者在深水埗一帶設置路障，下午5時18分，有的士鏟上行人路並撞向人群，兩名女子受傷倒地，其中一人大腿骨折，有示威者將司機拖出車外「私了」。（蔡正邦攝）

證人黃占森稱，當日現場有很多示威者，他見有的士在場感好奇。（資料圖片）

黃占森稱的士在第二次停下前，左前車門已被示威者打開。（資料圖片/蔡正邦攝）

原告白凱琳稱當日路過遭的士撞倒至右腿骨折，需留院3個月並接受多手術。(朱棨新攝)

的士出現在示威者聚集地方覺奇怪

原告方證人黃占森供稱，他當日和女友及兩名朋友在附近用膳。其後其女友要買咖啡，他們從而途經事發現場。黃稱他當時見到被告的的士在如此多示威者的地方出現，感到好奇。其後的士發生碰撞，黃走到的士左邊，見有人從的士走出來，至少有兩人試圖把司機拉出的士。

黃同意在場示者瘋癲

代表被告的大律師向黃指出，事件共涉兩部份，第一部份為是事主遭的士撞到，第二部份為的士原本停在欽州街，其後開動並停下，司機被示威者兇狠襲擊，黃同意，他亦認同的士司機當時無助，因有人破壞其的士，他亦同意如律師所指，在場示威者瘋癲，且暴力襲擊司機。

黃指示威者打開左前車門

律師續指，根據黃向警員錄取的口供，黃不記得的士左前車門是何時打開，黃稱他有向警員提該車門何時打開，但警員未有紀錄在口供，但他肯定的士第二次停下時，左前車門已打開，而且應是示威者打開。

黃否認在淡化示威者的襲擊

根據黃的供詞，指有示威者用長形物在左車門戳司機，黃並解釋，因示威者的動作是前後郁動而非由上而下，故形容動作是戳，而不是連續猛打。被告的大律師質疑黃在淡化襲擊，黃否認說法。