預設醫療指示｜消防處稱遇疑會先搶救 倘誤導救護須負法律責任
「預設醫療指示」及「不作心肺復甦命令」法律框架及效力下周五（31日）生效，同日亦會修訂《消防條例》。消防處表示，以往即使病患家人持有「命令」文件，惟因缺乏清晰成文法框架，患者心肺停頓時，救護員必須遵從職責搶救。新條例生效後，若救護到場核實命令有效，可不做心外壓、復甦相關供氧、電擊除顫及注射強心藥物等程序，但仍會提供基本護理，並將病人送往就近醫院。若未能確認「命令」有效，仍會先搶救病人。
處方又提醒，家屬及照顧者需出示實體「命令」並放於當眼位置，亦建議召喚救護車時主動告知通訊中心病人有「命令」。
如未能確認「命令」有效 會先搶救
消防處助理救護總長（總部）唐思豪表示，救護到場後，會確認病人狀態，並在短時間內核對「命令」是否有效及適用，期間會持續施救。
核對資料包括表格中的姓名、身份證號碼、醫生簽署、效力期等。若核對後確認表格有效，且病人並非因車禍、自殺、他殺等非自然原因心臟停頓，會尊重病人意願，不做心肺復甦，但會提供適切護理，送病人至就近醫院。
期間救護會保管命令，並再轉交醫生核對。若未能確認命令有效，救護員則會第一時間進行搶救，包括進行心肺復甦。
若病人無任何傷勢 視命令有效
唐思豪表示，命令文件必須是實體正本，或由醫生或律師加簽的實體副本。因救護不會主動搜尋病人個人物品，唐建議家屬及照顧者將文件放於當眼及容易取得的位置，召喚救護車時亦可主動告知通訊中心病人有命令。
至於如何判斷病人是否因非自然原因心臟停頓？唐思豪說，若現場沒有發現任何傷勢，會視為命令有效及適用，可不進行心肺復甦。若現場有家屬冀搶救，而命令有效及適用，救護員會尊重命令，並開導病人家屬。
若有人故意欺瞞或誤導救護人員 須承受法律責任
問及若有人偽造命令及醫生簽署，救護如何應對？唐思豪表示，前線人員看到表格後，真誠地相信表格真實，則會被視為有效及適用。新法例中則列明，若有人故意欺瞞或誤導救護人員，需承受法律責任。
消防署醫務總監溫光安表示，心肺復甦可以在危機時拯救生命，但無辦法紓緩末期臨終病患的病情，只會增加病人痛苦。醫管局近年簽發不作心肺復甦命令數量增加，他認為，相關現象反映市民對晚期照顧的需要。