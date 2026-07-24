預設醫療指示｜消防處稱遇疑會先搶救　倘誤導救護須負法律責任

「預設醫療指示」及「不作心肺復甦命令」法律框架及效力下周五（31日）生效，同日亦會修訂《消防條例》。消防處表示，以往即使病患家人持有「命令」文件，惟因缺乏清晰成文法框架，患者心肺停頓時，救護員必須遵從職責搶救。新條例生效後，若救護到場核實命令有效，可不做心外壓、復甦相關供氧、電擊除顫及注射強心藥物等程序，但仍會提供基本護理，並將病人送往就近醫院。若未能確認「命令」有效，仍會先搶救病人。



處方又提醒，家屬及照顧者需出示實體「命令」並放於當眼位置，亦建議召喚救護車時主動告知通訊中心病人有「命令」。



消防處及其他輔助部隊今召開記者會，交代在院前環境執行「命令」的原則及流程。（林子慰攝）

如未能確認「命令」有效 會先搶救

消防處助理救護總長（總部）唐思豪表示，救護到場後，會確認病人狀態，並在短時間內核對「命令」是否有效及適用，期間會持續施救。

核對資料包括表格中的姓名、身份證號碼、醫生簽署、效力期等。若核對後確認表格有效，且病人並非因車禍、自殺、他殺等非自然原因心臟停頓，會尊重病人意願，不做心肺復甦，但會提供適切護理，送病人至就近醫院。

期間救護會保管命令，並再轉交醫生核對。若未能確認命令有效，救護員則會第一時間進行搶救，包括進行心肺復甦。

新例下預設醫療指示文件會放進黃色文件袋，消防處指救援人員在緊急情況下必確認文件有效及適用才會執行命令。（林子慰攝）

救護到場後會核對命令。（林子慰攝）

若病人無任何傷勢 視命令有效

唐思豪表示，命令文件必須是實體正本，或由醫生或律師加簽的實體副本。因救護不會主動搜尋病人個人物品，唐建議家屬及照顧者將文件放於當眼及容易取得的位置，召喚救護車時亦可主動告知通訊中心病人有命令。

至於如何判斷病人是否因非自然原因心臟停頓？唐思豪說，若現場沒有發現任何傷勢，會視為命令有效及適用，可不進行心肺復甦。若現場有家屬冀搶救，而命令有效及適用，救護員會尊重命令，並開導病人家屬。

若患者因非自然原因造成心臟停頓，救護會進行心肺復甦。（林子慰攝）

若有人故意欺瞞或誤導救護人員 須承受法律責任

問及若有人偽造命令及醫生簽署，救護如何應對？唐思豪表示，前線人員看到表格後，真誠地相信表格真實，則會被視為有效及適用。新法例中則列明，若有人故意欺瞞或誤導救護人員，需承受法律責任。

消防署醫務總監溫光安表示，心肺復甦可以在危機時拯救生命，但無辦法紓緩末期臨終病患的病情，只會增加病人痛苦。醫管局近年簽發不作心肺復甦命令數量增加，他認為，相關現象反映市民對晚期照顧的需要。