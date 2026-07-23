預設醫療指示｜靈實協會：病人家屬宜及早溝通　非靠簽冷冰冰文件

《維持生命治療的預作決定條例》下周五正式生效，讓年滿18歲及精神自主的病人在特定條件下，可拒絕維生治療。基督教靈實協會代表、靈實司務道寧養院院長梁智達醫生接受傳媒訪問時表示，條例的實施是香港醫療發展的重要里程碑，除了為「預設醫療指示」及「不作心肺復甦術命令」（DNACPR）建立清晰的法定框架，更有助保障病人在失去行為能力後，其醫療意願仍能獲得尊重。他強調，及早溝通是落實預設指示及照顧計劃的重要理念。



靈實醫院。（基督教靈實協會網頁）

病人有能力表達時 宜與家人坦誠討論照顧選擇

梁智達強調，預設醫療指示從來不是一份冷冰冰的文件，而是應該結合「預設照顧計劃」，讓病人與家人及醫護人員及早溝通、建立共識。他說，預設醫療指示最大的價值，不是在病人失去能力的那一刻，而是在仍然有能力表達意願時，與家人及醫護坦誠討論自己的價值觀、人生目標及照顧選擇。

梁智達表示，很多家屬在病人危急時要求「盡救」，並非不尊重病人的意願，而是因為從未談論過相關議題，在倉促之間難免充滿內疚、恐懼及不捨。因此，預設照顧計劃與預設醫療指示應該是一場家庭對話及心靈關懷的旅程，而不是單靠簽署一份文件。

基督教靈實協會秀茂坪日間活動中心暨宿舍。（社署圖片）

須商討財務安排、照顧模式等 減輕家屬抉擇壓力

梁智達續指，條例完成立法並不代表工作已經完成，更重要的是讓市民理解及早溝通的需要。除了醫療決定外，病人與家人亦可趁仍具決策能力時，共同商討財務安排、照顧模式及其他人生規劃，減少日後家人面對艱難抉擇時的壓力。梁智達又指，相信新法例生效後，社區對照顧計劃及預設醫療指示的需求將持續增加。

梁智達最後表示，香港最需要推動的不只是預設醫療指示，而是提升整個社會的生死素養。他指，當社會願意及早展開生命對話，預設醫療指示便不再被誤解為放棄治療，而是尊重病人自主、表達愛與同行的重要方式。