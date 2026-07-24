故宮博物館館長吳志華明年初約滿後卸任　西九管理局將展全球招聘

西九文化區管理局今（24日）宣布，香港故宮文化博物館館長吳志華將於明年1月初合約屆滿後卸任，西九管理局表示衷心感謝他的卓越領導與貢獻，將會就館長繼任人展開全球招聘。



香港故宮文化博物館館長吳志華將於明年1月初卸任。（夏家朗攝）

吳志華在故宮博物館開幕前已任館長

吳志華自2019年8月，即博物館開幕前已為館長，其間帶領博物館的規劃、興建和開幕。管理局表示，在吳任期內策劃了近40個專題及特別展覽，並與故宮博物院及來自法國、英國、卡塔爾和埃及等地的頂尖文化機構建立國際合作夥伴關係，接待超過460萬名訪客，使博物館成為香港文化旅遊地標。

故宮文化博物館館長吳志華。（資料圖片／王晉璇攝）

故宮文化博物館董事局主席孔令成表示，吳志華幫助博物館在建造工程在預算內完成、如期竣工和開幕，又成功建立國際合作網絡、推出多項具影響力的展覽，對吳在博物館的貢獻表示衷心感謝。

吳志華：很高興故宮博物館被認定為最具影響力博物館之一

吳志華則表示，對能擔任故宮博物館首任館長感到榮幸，「很高興博物館已被廣泛認定為區内最具影響力和前瞻性的博物館之一」，又深信故宮博物館能繼往開來，成為向全球推廣故宮文化的平台。

西九文化區管理局表示將會展開博物館繼任人的全球招聘。（資料圖片）

西九管理局表示將會展開博物館繼任人的全球招聘。