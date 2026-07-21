西九故宮與烏茲別克簽合作備忘錄　在港舉辦伊斯蘭文明和文化遺產

香港故宮文化博物館與烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心昨日（20日）正式簽訂合作備忘錄，以促進雙方文化交流及推動展覽、研究及專業培訓與發展領域策略性合作。故宮博物館館長吳志華表示，計劃在香港舉辦更多有關伊斯蘭文明和文化遺產的項目，並在烏茲別克斯坦舉辦一些有關中華文化的展覽和教育項目。



香港故宮文化博物館館長吳志華（右）與烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心總監Firdavs Abdukhalikov（左）共同簽署合作備忘錄。（故宮文化博物館提供圖片）

今次合作備忘錄在香港故宮文化博物館簽署，由香港故宮文化博物館館長吳志華與烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心總監Firdavs Abdukhalikov共同簽署。簽署儀式後，有「走進烏茲別克斯坦的文化遺產──烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心」特別講座，烏茲別克斯坦文化遺產領域的權威專家剖析和探討烏茲別克斯坦的建築與文化。

雙方簽署第二份文件 將開展聯合策展計劃

今次簽訂的合作備忘錄是博物館在一個半月内與烏茲別克斯坦主要文化機構簽訂的第二份。今年6月4日，行政長官李家超率領商貿代表團訪問烏茲別克斯坦期間，故宮博物館已與烏茲別克斯坦國家歷史博物館簽訂文化合作備忘錄，雙方將開展聯合策展計劃，並計劃於2028年底在兩地舉行首展，全面展示烏茲別克斯坦的文化，故宮博物館亦計劃借出包括中國古代金器與絲綢在内的館藏珍品到烏茲別克斯坦展出。

香港故宮文化博物館館長吳志華（右）和烏茲別克斯坦國家歷史博物館代表（左）6月4日簽署合作備忘錄。（故宮文化博物館提供圖片）

吳志華表示，烏茲別克斯坦與中國一直維持着緊密的貿易和文化往來，期望能促進兩國的交流。他又指出今次的簽訂是「具里程碑意義的合作」，能有效推動與更多中亞地區重要博物館的深度交流與合作，並響應國家「一帶一路」倡議，同時進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的策略性定位。

伊斯蘭文明中心今年3月才對外開放

伊斯蘭文明中心在2017年籌建，由烏茲別克斯坦總統倡議，在2026年3月正式對外開放。中心將烏茲別克斯坦從「前伊斯蘭時期」至「伊斯蘭時期」的文化遺產，與現代數碼技術及學術研究融合，全面呈現伊斯蘭文明在烏茲別克斯坦境内數個世紀的發展歷程。