指屋宇署拆僭建物時鑿洞致被爆竊　公司稱失財物600萬　入稟索償

長沙灣一商業大廈內的一間公司，因被指有僭建物，屋宇署下清拆令之餘，並申請了封閉令，不許該公司的人士進入。惟該公司的負責人指，署方其後容許工人鑿開大洞入室，而公司的女董事有把屋契及金器等私人物品放在單位內，署方的工程令其公司一再被爆竊，失逾600萬元財物。公司認為署方有疏勿，昨（23日）入稟高等法院（HCA 1300/2026）向屋宇署追討損失。



原告明珠代理有限公司（PC FORTUNE COMPANY LIMITED），被告為屋宇署署長。

原告明珠代理有限公司入稟高等法院追討賠償。(黃浩謙攝)

被指有僭建物後遭禁止入公司

入稟狀指，原告是長沙灣順利商業大廈19B辦公室的擁有人，其平台結構被指違規僭建，屋宇署向法庭申請封閉令，區域法院法官陳廣池在2025年10月3日批准，同日被禁止進入上址。原告稱，屋宇署未有按程序發信通知，故,原告在10月10日左右才得悉封閉令。原告曾提出反對，但被駁回，再提上訴亦失敗。

公司董事有把私人屋契及金器等放在公司

原告續指，19B室是公司董事鄭寶珠女士（音譯）的私人物業，存放了房契和大量金器，該室屬鄭的私人財產。由於19B並非通往平台B戶的唯一入口，署方在2025年10月24日指示工人移除20樓公共走廊的窗戶玻璃，以進入19B。

指工人鑿洞後未裝回窗戶

原告稱，他們在2026年3月被法院裁定違例，判罰9000元，原告承諾會依照法庭命令，聘請工人清拆僭建物。惟在同月28日，原告的工人施工時，發現署方的工人開了1個大洞直通19B，但未要求工人裝回窗戶。原告的工人經大窿鑽入19B後，發現裏面一片狼藉。

安裝閉路電視但被拆除並被爆竊

原告懷疑有人爆竊，因此在19B入口安裝閉路電視，以黃色木板封閉大洞，並放置警告牌，亦加裝了門鎖。惟鏡頭在4月初被拆除，管理處否認拆除。原告在4月就爆竊向警方報案，警方破門進入單位，原告發現裏面有數個箱子被清空，2隻勞力士手錶和金器不翼而飛，市值約600萬元。

警方調查時署方繼續搭棚作移除工作

原告指，警方調查期間再度被爆竊，原告再次報警。原告指署方在5月一度擅自在單位外牆搭棚，擬移除僭建物，當時警方仍在調查案件。署方其後同意讓原告入屋點算失物，惟署方因原告拒絕清空單位而臨時取消安排。

指署方錯誤容許工人在單位開窿

原告投訴署方錯引封閉令，並容許工人在單位開窿導致失竊事件，一連串疏忽違反對原告的照顧責任。原告現要求法庭擱置封閉令，同時就失物、原告聲譽受損、中間收益等向署方索償。