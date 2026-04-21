鍾培生指凌志灝侵權播其拳賽　索償5千萬　官指誇大只判賠175萬

富商鍾培生2021年發起《培生擂台：無敵盃》，與林作進行被稱為「林鍾大戰」的拳擊比賽，並在其YouTube頻道「培生培心」獨家直播，付費的高級會員可觀賞。惟身為高級會員的前新城DJ凌志灝，涉非法錄製比賽並上載上網供人免費觀看，錄得逾9萬人次觀看。鍾指凌侵犯其版權，索償5152萬元。高等法院聆案官林澤銘日前裁定鍾勝訴，但指鍾索償金額被嚴重誇大，只判鍾獲175萬元及約30萬元訟費。



原告為香港電子競技有限公司及鍾培生，被告凌志灝（Ling Edmond）。

2021年9月18日，鍾培生與林作的「林鍾大戰」，最後鍾培生以點數勝出。（資料圖片）

林作與鍾培生的「林鍾大戰」，原本只在鍾收費頻道播放。（陳順禎攝）

鍾培生原向被告凌志灝索償逾5千萬，但高等法院聆案官為凌只需賠175萬。(黃浩謙攝)

頻道高級合員月費800元

判辭指，本案源於2021年9月18日，原告舉辦的「WE ARE CHAMPS 2021」賽事，鍾培生與林作的賽事是焦點。訂閲了鍾的YouTube頻道「培生培心」的高級會員（月費800元），可獨家收看直播。

被告上傳影片有逾9萬人次觀看

鍾在賽事後發現被告將其中2小時的賽事片段上傳上網，並錄得逾9萬觀看人次，被告在賽事結束2天內下架。

官指以觀看人次定金額不合理

鍾原本欲索償潛在損失5152萬元，和546萬元損失。惟林官認為用觀看人次來釐定金額不合理，因為沒證據所有看過片的人都會訂閲頻道。鍾其後改為索賠不少於160萬元或320萬元。

賽事當月會員急增但賽後即有5%退訂

林官分析指，鍾的頻道的高級會員在賽事當月由770人升至1551人，扣除行政費後，當月利潤達43.7萬元，惟賽事完結後數日，便有37人退訂（約5%）。

公道算法以4個月利潤為準

林官認為，公道的計算方法應為4個月的利潤，不計每月約5%的退訂率。林官指，4個月後繼續訂閲頻道的會員很可能是被頻道其他內容吸引而訂閲，而非因為拳賽，裁定被告只需賠償175萬元。

指鍾誇大律師費扣減至29.2萬

此外，鍾另以高級合夥人的時薪來索償45萬元律師費。然而林官認為資深助理律師也可勝任本案，判鍾32.4萬元訟費。為表達法庭不滿鍾誇大賠償額，再扣作扣減，判鍾只可得29.2萬元訟費。

案件編號：HCA 1186/2022