西環的士司機被殺案　被告稱不相信自己是疑犯　認為秘密警察設局

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後遭捅頸殺害，涉案無業漢否認謀殺罪，案件(HCCC150/2024)今(24日)在高等法院續審，控方播放被告的錄影會面。被告在會面時以英語發言，他稱10年前從南非來港定居，但在港受到超大規模的監控騷擾。他又指兇案沒有發生，不相信自己是疑犯，認為是遭人設局。警員問什麼人設局，被告回應指很可能是虐待他的秘密警察，警方向他出示影片截圖時，他指圖可能是數碼造假。



被告蔡南生（36歲，無業）被控一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

被告蔡南生稱10年前由南非到香港定居，與警會面時以英文對答。(警方提供照片)

被告蔡南生在錄影會面稱共無兇案發生，亦不相信自己是疑犯。(資料圖片)

被告蔡南生又稱，他在港受很大規模的監控。(資料圖片)

曾在南非三間公司工作

控方今播放被告被捕後的錄影會面，他在會面中以英語發言。被告自稱是程式編寫員，在南非曾在三間公司工作。他於2016年來港定居。被問及為何來港時，他起初稱因為南非政府貪污，之後又指其家人試圖殺害他，因此他逃至香港。

聲稱受香港秘密警察攻擊

被告指，在港起初受到超大規模的監控騷擾，因此當時未能找到工作，又指香港秘密警察攻擊他。約1年多年，他才找到工作。惟秘密警察讓他知道，不容許他找到工作，因此工作約1、2個月後，他便離職。

回家前曾到南丫島

被告續指，於案發前一天，即2021年10月11日，他入住西環伯惠酒店，至翌日早上6時許，他返回住所，中午時曾到南丫島。

被告指兇案並無發生

警員問他對指控有什麼回應時，被告指不相信這是真實，亦不相信自己是疑犯。就在涉案的士檢取的電話，被告指兇案沒有發生，電話被放到的士內，又指有人設局。警員問什麼人設局，被告回應指很可能是虐待他的秘密警察。

指警方截圖可能是數碼造假

其後，警員表示打算播放在案發現場撮取的閉路電視片段，被告在未播放前，已表示不相信該些片段，指它們虛假。警員隨後播出一段拍到東邊街的影片，和相關截圖，被告指截圖中人看似是他，但亦指這不是真實，認為可能是「數碼造假」(digital fake)。