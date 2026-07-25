宏福苑｜合安辦大會被批耍太極　麥美娟稱有業主問題超越法定權責

大埔宏福苑大火後，時隔八個月，法團管理人合安管理公司始召開業主大會，並分四個地方進行。大會期間，有業主不滿合安無法解答居民疑難、「耍太極」。民政及青年事務局局長麥美娟今日（25日）指，有業主的問題超越了管理人法定權責，合安表示會將業主的疑問或意見轉達給相關部門。她認為合安已盡了作為管理人的責任轉達這些意見，希望業主理解。



宏福苑大火後，幾幢樓宇損毀嚴重。（資料圖片 / 夏家朗攝）

即使業主將單位出售予政府 保險申索權不受影響

麥美娟在商台節目《政經星期六》中表示，麥美娟指出，合安公司清理了舊物管公司積壓的80多萬份文件，釐清供款及欠款紀錄，並向銀行申請履約保證金，成功為億多元的維修基金展開退款安排。她重申，政府收購單位後，大維修基金退款及管理費按金等仍會全部退還予原業主。

至於居民關注的保險索償問題，麥美娟解釋，宏福苑涉及多份保險，其中涉及20億元上限的火險，相關索償程序複雜且最終賠償額存有不確定性，政府已決定在收購單位時一併承擔有關風險。至於第三者責任險等其他保險，她澄清，業主即使將單位賣給政府，其作為涉事方的索償權完全不受影響，最終賠償則有待保險公司釐清責任方後處理。

民政及青年事務局局長。（資料圖片／楊凱力攝）

大埔宏福苑支援基金總額達47億元

至於合安舉辦業主大會的安排，她指，相信合安若再次預備下一次會議，會按法例要求召開會議程序，和考慮如何方便業主；有業主在會上問的問題是超越了管理人法定權責，合安表示會將業主提出的疑問或意見轉達給相關部門，「其實合安盡了作為管理人的責任轉達這些意見，所以我們希望大家可以理解。」

麥美娟又交代「大埔宏福苑支援基金」的財務及運作情況，指基金在「民政事務局局長法團」下設立，總額達47億元，包括政府撥出3億元啟動資金，以及收到來自30萬宗捐款的44億元善款。她特別提到，善款中有逾37億元屬於100萬港元以上的大額企業捐款，500萬元以上的捐款更達30多億元。

她強調，基金會按法例要求製作財務報告，經審計署署長核數後提交立法會，全程不收取任何行政費，確保高度透明。基金除早前發放的生活及搬遷津貼外，已撥出28億元作長期住屋安排，並會為每戶業主提供每年15萬元租金津貼，劃一發放至2028年12月，以保障居民過渡期的居住需要。