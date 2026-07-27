預設醫療指示｜結合預設照顧計劃　助病人坦露心聲無憾告別

《維持生命治療的預作決定條例》本周五（31日）生效，確立預設醫療指示法律框架。接收較多末期病患的沙田醫院、慈氏護養院及白普理寧養中心表示，具法律效力的「預設醫療指示」與「預設照顧計劃」相輔相成，可保障末期病患的自主選擇，協助他們在生命的最後一程保留尊嚴，圓滿心願。



白普理寧養中心、沙田醫院及沙田慈氏護養院醫院行政總監余海欣（中）表示，預設照顧計劃可讓病人決定生命進入最後階段的治療及照顧方向。（林子慰攝）

由醫生、護士及神職人員組成團隊與病人及家屬商討最後階段方向

拯救生命固然重要，但在面對不可逆轉的末期疾病時，減輕痛苦與重視病人需求同樣不可或缺。白普理寧養中心、沙田醫院及沙田慈氏護養院醫院行政總監余海欣指出，預設照顧計劃涵蓋病人「身、心、社、靈」各方面的需求，由醫生、護士及神職人員組成跨專業團隊，與病人及其家屬商討生命最後階段的治療及照顧方向，包括當無法進食時是否願意插胃喉、呼吸困難時是否接受入侵性治療等。

新界東聯網副顧問護師（紓緩治療）黃麗明表示，推行及商討預設照顧計劃的目的，並非為了簽文件，「而係我哋真係好想了解病人背後嘅故事，因為每一個病人都有佢獨特嘅故事，我哋想將達成佢嘅心願，令佢哋冇遺憾咁樣行佢哋最後一段路。」

白普理寧養中心中設有房間，讓家人在聽取病人及醫護意見後，可以靜心思考。（林子慰攝）

末期肺癌婆婆欲交代身後事 藉談預設照顧計劃終可向家人道出

黃麗明表示，病人或許對醫療照顧有自己的想法，但缺乏機會表達，而預設照顧計劃及預設醫療指示可成為讓他們傾訴的契機。她分享，曾有一名患有末期肺癌的80歲婆婆，一直希望向家人交代身後事，但家人卻因覺得「唔吉利」而避而不談。後來藉着預設照顧計劃，婆婆終於能向家人傾訴心底話，坦言希望未來的治療能以舒適為主，過世後則希望舉行簡單的「花園葬」。

起初家人擔心簽署文件等於醫護人員會「放棄」婆婆，醫療團隊則表示簽署後紓緩科仍會持續跟進，以病人最佳利益為先。最後家人簽署文件，亦感謝團隊給予空間，讓他們聆聽婆婆的真實想法。

白普理寧養中心中設有房間，讓臨終病人可以舒適地走過人生最後路程。（林子慰攝）

慈氏護養院晚期病人中逾九成訂立預設照顧

目前，上述3間醫院正積極推行預設照顧計劃。新界東醫院聯網紓緩治療統籌莫家慧表示，以沙田慈氏護養院為例，院內有八成病人屬不可逆轉情況，當中有九成六已訂立預設照顧計劃；病房在接收新末期病人時，亦會與他們展開相關討論。

莫家慧又說，病患的意願會隨着時間和身體狀況而改變，因此預設照顧計劃和預設醫療指示均可彈性調整。若病人中途改變心意，可以隨時與醫護人員重新商討並修改決定。當局期望，透過預設照顧計劃，結合具法律效力的預設醫療指示，能協助更多晚期病人與家屬打開心扉，作出適合的臨終選擇，無憾走完人生最後一里路。