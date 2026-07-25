颱風紅霞｜IAN陳卓賢演唱會提早開騷　粉絲無懼風雨入場滿意安排

男子組合MIRROR成員陳卓賢（IAN）周四（23日）起一連九晚在啟德體育園啟德體藝館舉行《恒生Mastercard信用卡呈獻︰IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，今晚為第三場，在颱風「紅霞」逐漸逼近下，MakerVille表示，為保障觀眾及演出團隊安全，今晚原定約8時23分開始的演唱會，提早在晚上6時23分舉行，觀眾入場開放時間將提前於下午5時。



今日下午5時，大會準時開放讓大批粉絲入場， 啟德體育園啟德體藝館外有百多人排隊，秩序良好，有歌迷表示對安排感到十分滿意。



原定於7月25日（星期六）8時23分舉行之《恒生Mastercard信用卡呈獻︰IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》，將提早在晚上6時23分舉行。（啟德體育園網頁）

MakerVille在社交媒體表示，由於颱風「紅霞」逐漸逼近，為保障觀眾及演出團隊安全，原定於7月25日（星期六）8時23分舉行之《恒生Mastercard信用卡呈獻︰IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》，將提早在晚上6時23分舉行，觀眾入場開放時間將提前於下午5時。

MakerVille在社交媒體表示，由於颱風「紅霞」逐漸逼近，為保障觀眾及演出團隊安全，原定於7月25日（星期六）8時23分舉行之《恒生Mastercard信用卡呈獻︰IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》，將提早在晚上6時23分舉行，觀眾入場開放時間將提前於下午5時。（MakerVille Instagram）

啟德體育園亦提醒觀眾預留充足時間提早出門，注意安全，並密切留意最新天氣及交通消息。 至於未能出席的觀眾，園方表示退票相關安排，將會稍後於主辦單位官方社交平台公告，並提醒所有持票觀眾妥善保留門票，並密切留意主辦單位於官方社交平台發佈的最新消息及安排。

今日下午5時，啟德體藝館外有百多人排隊，秩序大致良好，未見有混亂情況，大會亦準時開放讓粉絲入場。有歌迷表示並不擔心演唱會因颱風而取消，「之前有次澳門情況都差唔多」，至於提早入場的安排，她表示「睇你點睇，有啲人放工可能嚟唔到」。她續說不擔心離場時受暴雨影響，「我住得好近啫」。

歌迷尹小姐（左）則表示，對今次提早舉行的安排十分滿意，亦覺得現場排隊人士有秩序。（梁偉權攝）

歌迷尹小姐則表示，對今次提早舉行的安排十分滿意，亦覺得現場排隊人士有秩序。她說三號風球時主辦已公布會提早舉行，「驚我哋返唔到屋企」，又指提早舉行較改期更好，「改期未必得」。她亦不擔心離場時會被困，因之前在澳門的演唱會已有經驗，「我哋澳門都返到香港，所以唔擔心」。