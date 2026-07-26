動漫電玩節｜早上遇颱風暫停　有展商指影響銷情　推買一送一吸客

動漫電玩節今日（26日）來到第三日，但早上遇颱風「紅霞」吹襲而能開業，至下午2時40分才恢復正常，此前已有大批動漫迷在會場外排隊等候內進。失去半日經營時間，有展商推出買一送一優惠，盡力彌補今早閉館的影響。



不過，亦有展商指出，颱風不影響攤檔人流，客人在知悉要打風後，提早在昨日（25日）前來光顧，形客人流理想，暫不打算推出優惠吸客，期望整個展期的銷售額可較去年升30%。



今（26日）是動漫節第三日，不少coser打扮成心儀角色參與。（董素琛攝）

今（26日）是動漫節第三日，不少coser打扮成心儀角色參與。（董素琛攝）

下午約2時20分，大批動漫迷在門外等候入場。（董素琛攝）

下午約2時20分，大批動漫迷在門外等候入場。（董素琛攝）

下午5時，等候入場人士排至戶外。（董素琛攝）

至下午5時人龍不減 參加者排隊至戶外位置

颱風「紅霞」襲港，天文台今日凌晨1時10分改掛9號風球，到今早7時10分改發8號風球，至下午12時40分才改掛三號風球，動漫節第三日上午不開放，改為延長一小時閉館至晚上10時。

下午約2時20分，大批動漫迷在門外等候2時40分入場，部份入場人士打扮成心儀的動漫角色。至下午5時，人流未有減少，參加者需在戶外位置排隊，人龍不見盡頭。

Hot Toys市場部高級經理周晴晴指，颱風不影響攤位人流，（董素琛攝）

Hot Toys高級經理：不少顧客提早昨日前來光顧

參展商Hot Toys市場部高級經理周晴晴表示，當大會公布重開時間後，已有不少粉絲到場，開展後不足一小時，部份限量版模型已售罄。她指，已預先制定對策，應對天氣問題，例如將今天舉辦的簽名活動延期至明天，希望粉絲有更充裕的時間入場參與。

周晴晴認為，颱風不影響攤位人流，社交平台早已流傳風暴消息，故不少顧客提早於昨日前來，形容人流理想，暫未有打算推出優惠吸客。她讚主辦方的安排好，在社交平台在即時消息公布。她並指，攤位明日會有復仇者聯盟5的產品出售，形容產品陣容較去年強，期望整個展期的銷售額可較去年升30%。

賣精品劍的Alex指，動漫展上午不開放對生意有影響。（董素琛攝）

細展商對生意不應樂觀 推買一送一優惠

不過，亦有攤檔不感樂觀。Alex的攤位出售動漫角色服裝及周邊等產品，他指出，今日上午不開放，對生意有影響，對於大會延長開放一小時，他僅指「肯定比不開好」，「大部份（攤檔）已經比較盡力去彌補。」

他表示，打風加上下雨會對人流有影響，故由今日起推出精品劍買一送一優惠，期望吸引客人「買多一點」。

Alex的攤檔推推出精品劍買一送一優惠。（董素琛攝）

Alex指，已以展商身份參與動漫節接近20年，認為參與的人數較以往多，但指動漫節的展館層數較以往多，客人會被「分流」到其他樓層，故光顧的人亦較以往少。

日籍旅客Akira在5分鐘內花費$9000購買《幪面超人》產品。（董素琛攝）

日籍《幪面超人》粉絲入場5分鐘花$9000買模型

日籍旅客Akira以參展商身份到場，但作為《幪面超人》粉絲，在入場後5分鐘已花費約9,000港元購買相關模型，他認為，香港所售的《幪面超人》商品較日本更多元化，部份產品未能在日本出售，

故非常享受本港的動漫節。颱風襲港，天氣不佳，他卻說不介意，日本也會有受颱風吹襲的時候，沒有影響心情。

黃先生批評大會的安排一年比一年差。（董素琛攝）

Coser批排隊安排差 出入需排多時

黃先生花上兩小時化妝，打扮成遊戲角色，於中午大約1時到場。他批評，大會的排隊安排差，「永遠都（得）一個排隊（位置），出入嗰啲位要兜路，兜太遠路，要排好耐」。

梁小姐（左）用上一小時花妝，打扮成守護甜心中的歌唄。（董素琛攝）

梁小姐與友人小俊於2時來到會場，等候入場。梁小姐用上一小時花妝，打扮成守護甜心中的歌唄，小俊補充説：「我哋原本昨晚都擔心佢掛到兩點就cancel（取消），因為都適心打扮唔想浪費咗。」對於大會延遲開放時間，他們指，本來便沒有打算留在會場太耐時間，故影響不大。