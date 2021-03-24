新冠疫苗｜50歲女警打針後爆腦血管瘤　孔繁毅：與疫苗沒有關係

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-24 23:16

本港新冠疫苗接種計劃上月底展開，目前已出現多宗異常事件。據了解，一名50歲女警接種疫苗後爆腦血管瘤。衞生署回應指，已聯絡醫管局獲取更多資料，進行調查及評估，並會把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。 疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅今日（24日）表示，事件與疫苗接種沒有關係。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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有報道指，該名女警於本月5日接種科興疫苗，上周五（19日）爆腦血管瘤，送往屯門醫院進行緊急手術。警方確認該名50歲女子為一名警務人員；衞生署則表示，個案紀錄顯示與醫管局在3月19日呈報的一宗曾接種新冠疫苗的異常事件的病況脗合。就醫管局呈報的個案，衞生署已聯絡醫管局獲取更多資料，進行調查及評估。

該署又稱，根據專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件的數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新。如接獲在接種疫苗後14日内死亡的嚴重異常事件，則會盡快透過新聞稿公布。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會議召集人孔繁毅今日會見傳媒，會上有記者問及該名女警情況是否與疫苗有關。孔繁毅指，該名50歲女警腦血管中風或出血情況，事件與疫苗接種沒有關係。