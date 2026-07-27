澳門產假7.28起70日增至90日　年假日數遞增新規定明年1月1日生效

香港女士產假2020年由10周增加到14周、即98日，約6年後，澳門婦女產假亦增加。澳門勞工事務局指，為持續優化對女性僱員保障，《勞動關係法》規定的產假日數由70日調升至90日，明日（28日）起分娩的女性僱員可依法享有90日產假。



澳門勞工事務局指，90日產假中60日必須於分娩後立即享受，其餘30日可由女性僱員決定全部或部份在分娩前或緊隨分娩後享受，以增加女性僱員享受產假的靈活性與實用性。



年假方面，《勞動關係法》引入按僱員年資遞增年假日數的機制，僱員起始年假為6個工作日，年資每滿2年，年假日數增加1個工作日；年資達12年以上，年假日數為12個工作日有關規定明年1月1日起生效。



澳門勞工事務局指，凡於2026年7月28日起分娩的女性僱員，可依法享有90日產假。（資料圖片）

60日產假必須分娩後即取用 其餘30日可分娩前或緊接分娩後取用

澳門政府公報刊登上星期經立法會通過的《修改勞動關係法》，新規定的90日產假，必須有60日是分娩後立即取用，其餘30日，僱員可靈活按實際需要，決定全部或部份在分娩前或緊接分娩後取用，該保障，亦適用在非自願流產而缺勤的婦女。

澳門政府稍後會公布，因應產假日數增加，為合資格並已支付本地女性僱員產假報酬的中小企，提供補貼措施，以減輕中小企業的負擔。

年假引入按僱員年資遞增機制 起始6日 每滿2年加1日

年假方面，將引入按僱員年資遞增年假日數機制，僱員起始年假為6個工作日，年資每滿2年，年假日數增加1個工作日，年資達12年以上，年假日數為12個工作日。澳門當局冀藉此讓僱員更好地平衡工作與生活，以及增加僱員對工作歸屬感，有關規定將自2027年1月1日起生效。