產假｜政府共發$2.5億產假薪酬發還款項　僅6宗申請不獲批佔0.1%

自2020年12月起，《僱傭條例》訂明法定產假由10個星期延長至14個星期，而法定產假延長後的額外薪酬將由政府承擔，僱主可向政府申領發還產假薪酬，金額上限為每人8萬。勞工及福利局最新文件顯示，截至今年9月底，發還計劃接獲12,318宗申請，已發放 2.53億元發還款項，已處理的11,523宗申請，6宗不獲批，僅佔0.1%。



勞工處委聘代辦機構於去年4月1日推行發還計劃 ，僱主可申領發還已支付的第11至 14個星期的法定產假薪酬。（資料圖片）

勞福局指，勞工處委聘代辦機構於去年4月1日推行發還計劃 ，僱主向合資僱員支付《僱傭條例》下14個星期的產假薪酬後，可申領發還已支付的第11至 14個星期的法定產假薪酬，以每名僱員 80,000元為上限。

政府會抽選指定百分比申請進行審計

該局指，在處理申請時，發還計劃須確定涉及的僱員是否符合《僱傭條例》下獲取產假薪酬的資格 ，並須考慮不同行業和工種僱傭模式 ，以及按《僱傭條例》的規定計算法定 產假薪酬。發還計劃會從已處理的申請中，抽選指定百分比以進行審計。

逾半申請介乎1萬元至2萬元 申領上限金額個案僅1.6%

截至 2022年9月底，發還計劃接獲 12,318宗申請 ，並已批准11,287宗申請 及 發放 2.53億元發還款項。根據當局數字，佔一半申請的發還金額介乎1萬元至2萬元以下，申請足8萬元上限的申請僅有176宗，佔1.6%。