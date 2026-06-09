日本最年輕女市長請16周產假掀論戰　網轟：要請長假就不該參選

日本京都府八幡市年僅35歲的日本最年輕女市長川田翔子，日前宣布將於9月中旬的預產期前後請約16週的產假。這讓她成為日本憲政史上，首位在任內申請產假的現任市長。但此舉竟引發部分日本民眾不滿，質疑是在浪費納稅錢。



產前8週、產後8週 日本地方首長「請產假」無法可依

根據川田翔子的規劃，她預計請產前8週與產後8週、總計長達16週的假期。雖然日本公務員制度普遍提供完善的生育保障，但尷尬的是，日本目前並無明確的法律架構可以規範「民選首長」的產假權利，讓這宗案例直接挑戰了日本政壇的既有體制。

京都府八幡市年僅35歲的日本最年輕女市長川田翔子宣布，將於今年9月中旬請約16週的產假。（截取自YouTube@ANNnewsCH）

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消息曝光後，八幡市當地市民多數展現溫馨力挺，紛紛表示「好好休假、累積能量，市民都會感到高興」。然而，網路上的社群媒體卻湧現大量刺耳的批評，不少網友質疑「公職人員缺勤是在浪費納稅人的錢」。

前議員開嗆「輕視議會」 川田翔子強硬反擊：要當制度催化劑

不僅網民炮轟，日本政壇內部的守舊勢力也紛紛跳腳。某位前地方議員便公開質疑：「從市長的職責來看，長時間缺勤是否等同於忽視市民生活？甚至可能構成對議會的輕視。」更有前地方公務員在網路上幫腔，直言「如果早預見到會請長假，當初就不應該參選市長！」

面對外界排山倒海的爭議與質疑，川田翔子選擇正面迎擊。（截取自YouTube@ANNnewsCH）

面對外界排山倒海的爭議與質疑，川田翔子選擇正面迎擊。她強調，日本正面臨少子化危機，以及政治領導層性別落差持續拉大的問題。她表示：

我希望透過自己的決定，成為推動制度變革的催化劑，鼓勵勞動者與管理者正視生育的重要性，在工作和育兒之間找到平衡。

兼顧市政與家庭 副市長代理、產後改「遠距辦公」

八幡市官方表示，在川田市長請假期間，將由副市長全面代理市政，而川田本人在家中育兒的同時，也會定期透過電子郵件掌握重要決策。為了平息外界「薪水小偷」的質疑，川田也規劃在產假結束後，將改成彈性工作或遠距辦公，以實際行動證明女性地方首長絕對有能力「兼顧育兒與工作」。

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