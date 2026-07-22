高院法官陳嘉信遭訓誡後再涉抄襲　司法機構：要求接受針對性培訓

高院原訟庭法官陳嘉信多次被揭在判辭涉「司法抄襲」，2023年被終院首席法官張舉能嚴肅訓誡後，陳嘉信一份2024年頒布的判辭，上周再被上訴庭批評大幅抄襲被告方的結案陳詞，幾乎逐字抄自開案和結案陳詞，抄襲比率高達95%，反映無全面及獨立地考慮證據。



司法機構回覆稱，將訴訟方的陳詞納入判辭在某程度上為可接受做法，但若在個別案件中，法官撰寫判辭時過分抄襲訴訟方的陳詞，難免會惹人質疑法官有否運用獨立思考處理需作裁決的事實和爭論點。



鑑於2023-2024司法抄襲情況，司法機構已於去年調整陳嘉信法官的司法工作，讓他主要負責審理毋須撰寫判辭的刑事案件，以避免他在撰寫判辭出現大篇幅司法抄襲的情況。因應陳嘉信再次涉及大篇幅司法抄襲，終審法院首席法官及高等法院首席法官將會就這事對陳嘉信法官再次作出嚴肅訓誡，並要求他接受針對性的培訓。



高等法院原訟法庭法官陳嘉信於2023年曾有兩案因涉抄襲而遭上訴推翻裁決，他近日又被指2024年一宗民事案的裁決涉抄襲而再被上訴，上訴庭認為他涉95%抄襲。（政府新聞處）

司法機構稱，基於司法獨立和公正原則，法官應獨立專業地審理案件，並在判辭中展現公平公正的觀感，這對維持公眾對司法制度的信心至關重要。

司法機構：大篇幅的司法抄襲在任何情況下都應堅決避免

將訴訟方的陳詞納入判辭中在某程度上為可接受的做法，且在普通法制度下頗為常見。然而，司法機構稱若在個別案件中，法官撰寫判辭時過分抄襲訴訟方的陳詞，難免會惹人質疑法官有否運用獨立思考處理需作裁決的事實和爭論點。因此，大篇幅的司法抄襲在任何情況下都應堅決避免。

司法機構稱2025年已調整陳嘉信工作 主要負責毋須撰寫判辭的刑事案

司法機構稱，鑑於2023-2024的司法抄襲情況，司法機構已於去年調整陳嘉信法官的司法工作，讓他主要負責審理毋須撰寫判辭的刑事案件，以避免他在撰寫判辭出現大篇幅司法抄襲的情況。

張舉能將對陳嘉信再次作出嚴肅訓誡

司法機構稱，由於陳嘉信法官在這案件的判辭再次涉及大篇幅的司法抄襲，終審法院首席法官及高等法院首席法官將會就這事對陳嘉信再次作出嚴肅訓誡，並要求他接受針對性的培訓。