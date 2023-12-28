女侍應炎夏於觀塘海濱全裸拍照 報告指想得他人認同 判社服令
撰文：劉安琪
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中年女侍應炎夏時傍晚在觀塘海濱全裸拍攝，並把露胸及私處的照片和影片上傳至其Twitter帳戶，被警方控告在公眾地方的猥褻行為及發布淫褻物品罪兩罪。她早前認罪，案件今（28日）在觀塘法院判刑。裁判官王證瑜透露，報告指被告犯案是為了得到他人認同，考慮她已明白法律後果，加上涉案影像不涉他人，判她120小時社會服務令。
女被告李佩儀（40歲，侍應），承認在公眾地方的猥褻行為及發布淫褻物品罪兩罪。控罪指，她於2023年6月2日，在九龍觀塘海濱道80號無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露胸部及私處；並於同年5月31日至6月2日其間，在社交平台Twitter發布淫褻物品，即1段影片及5張照片。
童年有不快經歷想得他人認同
王官引述相關報告指，被告過去有不愉快的童年經歷，犯案亦是為了得到他人認同，但控罪性質嚴重，發布淫褻物品罪更一般會以判監處理，考慮到被告明白法律後果，涉案影像不涉他人，決定給予被告機會，判120小時社會服務令，並告誡被告不要再犯，又提醒她如有需要可尋求輔導。
晚上8時在海演全裸拍照
案情指，案發當日晚上約8時，被告在觀塘海濱全身赤裸，露出胸部及私處。閉路電視拍攝到，同行的不知名男子為裸體的被告拍照，被告後來將其中4張照片上傳至其Twitter 帳號「良家婦女/Naughty couple 2.0」。
除赤裸照片亦有口交影片
被告於同月6日被捕，在警誡下承認上傳涉案照片。警方經調查後發現，被告在5月31日至6月6日期間發佈了5張照片和1段影片，包括涉及性交和女性赤裸的照片及口交影片。
案件編號：KTCC 2130/ 2023