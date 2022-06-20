女記者政總外裸跑　脫妨擾罪　公眾地方露體罪囚3周准緩刑1年

曾於《蘋果日報》任記者的女子，涉於去年在金鐘政府總部外裸露身體、藏有大麻及妨礙特務警員，案件今（20日）在東區法院裁決，暫委裁判官何慧嫻指被告邊衝入封鎖區邊脫衣，之後便自行停下，過程不足一分鐘，充其量為特警帶來不便，不構成妨礙，裁定其罪脫。但她早前已承認在公眾地方的猥褻行為及管有危險藥物兩罪，何官指被告在政總外脫衣，行為尤大膽及嚴重，判她入獄3星期，緩刑12個月，另就管有大麻罰款2000港元。



被告鍾梓儀（25歲，文化記者），承認在公眾地方的猥褻行為，和管有危險藥物兩罪，但否認妨礙罪，控罪指她於2021年7月10日，在金鐘政府總部外添華道，在公眾人士目睹的地方猥褻暴露其身體，並藏有1個膠袋載有6.72克草狀大麻，及一支捲煙載有0.16克草狀大麻；她否認妨礙特務警察行使或履行其職責。

女被告鍾梓儀脫妨擾罪，但就露體被判入獄3星期准緩刑1年，她離庭時露出V型手勢。(劉安琪攝)

自行停下無對特警做任何事

何官裁決指，涉案特警當晚曾勸阻鍾步入封鎖區，但她未有理會，並說：「阿Sir，追我啊。」之後更脫去上身衣物。整個過程少於一分鐘，鍾只是由一個出入口跑到另外一個出入口，之後亦主動停下，沒有對特警做出任何事情，更沒有反抗。

充其量只對特警帶來不便

至於特警稱因擔心她會傷害自己或他人，故施用胡椒噴霧，只是其個人判斷，並非被告的行為所致。故認為鍾當日的行為，充其量只為特警帶來不便，需花多少少時間處理，而不構成妨礙。

求情指案發時受大麻影響

辯方律師之後就鍾早前承認的兩項罪名求情，指鍾小時候與父親失去聯絡，66歲的母親則患有妄想症，約5年前已喪失工作能力。鍾案發時受大麻影響，但管有份量不多，事後認罪亦顯示其悔意。

政總外脫衣尤其大膽

何官判刑時指案情嚴重，鍾在政總外脫衣，尤其大膽，接納當日見到鍾脫衣的人不多，考慮到被告初犯，判其囚3星期，緩刑12個月；至於管有危險藥物則判罰款2000港元。

案件編號：ESCC2758/2021