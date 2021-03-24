復必泰疫苗暫停｜孔繁毅指瑕疵無損品質　料42日內可解決恢復打針

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-24 23:13

新冠肺炎疫苗注射計劃現正展開，港府今早（24日）宣布，因應部份復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，即時暫停接種復必泰疫苗安排。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅教授指出，相關瑕疵不會對疫苗安全品質造成影響，相信很快可完成調查解決事件，已接種第一針的市民，毋須等待42日才打第二針。

港府今早（24日）宣布，因應部份復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，即時暫停接種復必泰疫苗安排。（資料圖片/政府新聞處）

衞生署署長陳漢儀醫生今早會見傳媒時表示，批次201012看不到與安全有問題情況，但要有全面調查，因此要求香港暫使用，另一批次未用的批號210104疫苗暫時封存於貨倉內，兩個批次暫不使用，原定於本周六（24日）可接種第二劑疫苗的市民，最遲可於相隔42日內接受注射。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅教授晚上在記者會指出，暫時未有42日後打第二針的抗體報告資料，但認為相關瑕疵對疫苗的安全品質不會造成任何影響，故相信很快可解決問題，呼籲公眾毋須擔心，並估計已接種第一劑的市民，不用等待42日才打第二針。

不建議市民「溝針」 僅屬臨床研究

孔續指，根據《新英倫醫學雜誌》研究發現，自然感染人士在6個月後接種第一劑疫苗，所產生的抗體比普通無感染人士為高，即較遲接種未必影響抗體產生，但仍需更多數據證明。

至於會否建議市民「溝針」，孔指「溝針」是臨床研究，不知效果如何，因此想研究打兩劑同款疫苗，與「溝針」的抗體產生比較，強調不會推出來讓市民採用或建議普及接種。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼