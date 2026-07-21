何伯認圖用摺刀插何太　官指何伯因愛成恨判囚2月　望他修心養性

「何伯」何煊與何太葉秀定接受電視台訪問後成城中話題人物，二人去年涉在屯門菁田邨住所的升降機大堂打鬥，何伯圖用摺刀刺何太，被捕後曾向警員稱：「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就搵刀插佢。」何伯在沒有律師代表下，早前承認意圖蓄意傷人罪，而他認罪還押後，又因一再入院，案件(DCCC1515/2025)押後至今（21日）在區域法院判刑，惟法官陳廣池指，他再次接獲醫管局通知，指何伯又不能上庭，惟考慮到再押後對被告亦不公平，故決定「特事特辧」，在何伯缺席又無律師代表下判刑，並判何伯入獄2個月。



法官陳廣池指，本案涉因愛成恨，被告已到「不惑之年」的雙倍年紀，卻不懂自制，傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，應在「法理情」下作出平衡，在刑期扣減下的情況下，判囚兩個月。



陳官強調，此乃考慮被告年邁有病等情況下的特殊輕判，並非常例。而被告自五月起還押，理論上已可獲得盡快釋放，希望他可修心養性，身體健康地重投社會。



被告何煊(圖左)被控蓄意傷人罪，他並無律師代表，認罪後開始還押，但判刑一再押後。(資料圖片)

法官陳廣池指「何伯」不懂自制，傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，在「法理情」下作出平衡，判「何伯」入獄兩個月。。

法庭昨收醫管局及醫生來信

陳官甫開庭時表示，法庭在昨午收到醫管局及醫生的來信，指何伯不能出庭。官表示，就現時情況，可以有兩種處理方法，分別為押後及在被告缺席的情況下判刑，但問題在於何伯沒有律師代表，法官雖然可以持平地維護被告權益，但是無法代表他。

官希望盡法有明確了斷

控方建議，可以把案件押後至較長時間，惟陳官指，根據信件內容，做法似乎不可行，而且被告現時正還押，做法對他亦不公平。官強調，當然希望何伯健康出庭，但擔心會「萬一有咩發生咗」，案件已去到最後階段，希望盡快有明確了斷，終決定「特事特辦」，在何伯缺席的情況下判刑。

被告何煊（77歲，退休人士）早前承認一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

何太葉秀定否認意圖傷人，案件明年2月審。(陳蓉攝)

何伯、何太2024年接受《東張西望》訪問後，成為城中焦點人物。（電視畫面）

大廈保安巡樓見滿地鮮血後報警。（蔡正邦攝）

案發時兩夫婦關係緊張但同住一室

案情指，何伯和何太葉秀定在案發時分別77和45歲，二人在2024年3月11日結婚，其後關係變差。何太多次在社交媒體直播中表示想離婚。案發時，二人的婚姻關係緊張，但仍然同居於屯門菁田邨的涉案公屋單位。

何太覺從後被人刺轉身見何伯

在2025年5月30日上午，何太打算離港回鄉。在她走到25樓電梯大堂時，突然有感被人從後刺了幾下，轉身便看見了何伯。當時何伯的右手拿著摺刀，二人糾纏間雙雙倒地。

何伯圖用手戳何太眼鼻

在糾纏期間，何太一直捉緊何伯的右手，左手則掐住何伯的頸部，惟何伯一直試圖用手戳何太的眼睛及鼻孔，故何太曾咬住何伯的手指及大聲呼救。此時，何太的兒子從單位走出，並奪走何伯手上的摺刀。

保安巡樓見滿地鮮血

此時，有鄰居聽到爭執聲，於是開口查看。他見到何太跪在何伯的身上，雙手捏住他的頸，隨即通知保安，並報警處理。同一時間，大廈亦有保安巡樓，接報到場後，發現何伯躺在地上，何太及其子則坐在一旁，而地上滿佈血跡，再次報案。

何伯指何太聲稱要離婚改嫁走佬

警方到場後，嘗試為何伯止血。經調查後，何伯被捕，他在警誡下表示：「因為佢(何太)要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢。」

何大後尾枕及手有裂傷

二人其後送院治理，經檢驗後，何太的後尾枕有兩處兩厘米的裂傷，左手則有一處一厘米裂傷，她在接受治療後同日出院。

何太亦被控將於明年2月審

同案另一被告葉秀定(45歲，家庭主婦)亦被控一項有意圖而傷人罪，指她於上述同時同地，意圖使何煊身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。葉否認控罪，案件已排期於明年2月11日在區域法院開審。

案件編號：DCCC1515/2025