今日新聞8分鐘｜何伯勢入獄:她要跟佬走｜巴裔騎手慘死逾百人淚別

李嘉誠現身 公布資助200肝癌病人到3私家醫院用Histotripsy治療

長實和黃系資深顧問李嘉誠今日（20日）再現身，公布策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，病人只需港幣5萬元，便可接受Histotripsy治療。

深水埗4隻初生貓BB遭遺棄 放膠箱毛巾遮蓋 字條︰請好心人收留

深水埗發生遺棄動物案件。本周二（19日）晚上10時許，警方接獲途人報案指，深水埗欽州街64號一間店舖鐵閘對開有一個膠箱，箱內有4隻年幼黑貓，懷疑牠們剛剛出世，於是報警。警員趕至了解，列作「殘酷對待動物」處理，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。愛護動物協會聞訊到場協助，愛協人員在場進行初步檢查，相信幼貓出生2至3個星期，沒有表面傷痕，稍後帶走處理。事件中，暫時未有人被捕。

九龍灣臨興街午膳時間餐廳火警 抽油煙槽噴濃煙 籠罩街頭

今日（20日）中午12時43分，九龍灣臨興街32號地下一間餐廳發生火警。據報抽油煙槽噴出大量黑煙，整段路面也被煙霧籠罩。

何伯認圖襲何太 何太受襲時涉反咬何伯手指 控方指何伯願做證人

接受電視台訪問後成城中熱話的忘年戀夫婦何伯與何太葉秀定，早前涉在屯門住所的升降機大堂打鬥，之後兩人均有受傷並雙雙被控告傷人罪。何伯今（20日）在區域法院承認意圖傷人，案情透露，何太當日欲離家回鄉時遭從後襲擊，之後她與何伯糾纏，何伯試圖用手戳何太眼睛及鼻孔，何太亦曾咬住何伯手指，鄰居開門查看曾見何太跪在何伯身上。控方透露何伯願作控方證人。法官陳廣池指何伯在保釋期間犯案，屬加刑因素，判監無可避免，把何伯的判刑押後至6月3日。

校巴撞斃鐵騎士│23歲死者土生土長讀大學 逾百親友醫院悼念

九龍城周二（19日）發生致命車禍，傍晚5時34分，一輛電單車沿界限街東行，途近書院道交界時，疑與一輛校巴相撞。涉事南亞裔男鐵騎士，遭校巴輾過頭部重傷，由救護車送往廣華醫院搶救後，延至6時02分證實不治。

普京專機抵達北京展開國事訪問 王毅迎接

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）應中國國家主席習近平邀請，5月19日至20日對中國進行國事訪問。普京周二（19日）晚上搭乘專機抵達北京，由中共中央政治局委員、外交部長王毅接機。普京預定周三（20日）與中國國家主席習近平會談，將就俄中雙邊關係發展、各領域合作，以及共同關心的國際地區問題交換意見。

居屋2025｜樓王啟德啟陽苑一分鐘到宋王臺站 一分鐘到啟德體育園

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／白居二】「居屋2025」有五個新項目共6,926伙單位，房屋委員會以市價七折出售，本周三（20日）晚上7時截止申請。

今期「樓王」是啟德啟陽苑，合共提供1,090伙供綠白表申請，是今期唯一市區項目。項目面對啟德體育園，距離港鐵屯馬線宋王臺站A出口只有一分鐘路程，到啟德體育園零售館也一分鐘即到，到主場館也只是五分鐘步程，外加高層單位可遠眺海景，相信為今次最受歡迎的項目。

日本幼猴Panchi所在動物園馬騮山遭「踩場」 警拘兩人

日本市川市動物園的小獼猴Panchi人氣高企，因此吸引大批遊人到園內希望一睹牠的風采。不過園內的馬騮山在5月17日遭不明人士入侵，警方其後接報拘捕兩人。