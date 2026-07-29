化學老師涉性侵女生5年　官指牽手未達刑事標準　仍有兩非禮罪成

化學老師涉在5年間多番非禮一名他任教的女中學生，包括在停車場，及學校的樂器儲存室等，多番與女生私會時親吻及牽手，又曾捉住女生的手手淫，其後更約她到其家過夜並要求性交。該老師否認9項非禮罪，並稱與事主是情侶關係，強調每次要求親密接觸都有問准同意，懷疑因他提出分手而遭誣衊。案件（DCCC889/2025）今（29日）在荃灣法院（暫代區域法院）裁決，法官林嘉欣裁定老師脫7罪，但其中兩項非禮罪成。



林官在裁決時指，以被告與事主當時的相處，認為被告確有合理理由相信兩人當時是情侶。雖然不鼓吹老師在曖昧情況下牽手擁抱，但認為這些行為未達刑事標準，故裁定被告其中7項非禮罪不成立，但涉磨擦下體及撫摸下體的兩罪則罪成。林官把案押後至8月24日判刑，以待索取被告的心理專家報告及事主的創傷報告，期間被告須還押。



被告鄭漢斯（32歲，教師）被控9項非禮罪，指他在2019年11月1日至2024年6月6日，於粉嶺中心停車場、元朗某住宅、元朗某地方及香港某學校，九度非禮年齡為14至19歲的X。

被告鄭漢斯。(陳蓉攝)

官認為牽手未達刑事標準

林官裁決時指，被告是事主X的班主任，兩人曾與事主牽手、擁抱和親吻，即使案發地點在商場停車場暗角，但行為是否有猥褻意圖屬「見仁見智」；有否違反現今社會社交禮儀標準，亦沒有標準答案。林官強調，不鼓吹老師在曖昧情況下牽手擁抱，但是有關指控未達刑事標準，故裁定被告罪脫。

事主曾以古怪形容與被告關係

林官又指，被告承認曾與事主X有親密行為，包括手淫及口交，但被告辯稱二人是情侶關係。林官引述事主作供指，最初被告可照顧她，她亦會依賴被告，又提及畢業後二人可成為情侶，但雙方關係不平等，事主曾言：「佢（被告）講乜我就跟住做。」以古怪形容二人關係。

事主未有向被告透露其想法

林官表示，事主X最初覺得他們有如親人及兄妹，但其後又質疑，兄妹關係不應有戀愛期待和性接觸，兩種概念在事主腦中拉扯，惟她沒有向被告透露其想法，亦未有在言語上表達不滿，僅在被告要求親密行為時拖拖拉拉。

認為被告有合理理相信與事主是情侶

林官謂，對事主X的遭遇深表同情，但她沒有向任何人透露半點不滿。從被告的角度而言，他有合理理由相信與事主是情侶，事主亦未有以任何方式拒絕被告，認為他未有罔顧事主意願，裁定被告6項非禮罪脫。

涉撫摸下體及磨擦下體兩非禮罪成

就被告曾在停車場要求事主X撫摸下體，繼而捉住她的手引導，在其下體上下磨擦，直至射精。林官指被告的行為超越單純邀請，故接納事主所說的為事實；此外，就辯方所指，在2020年10月，學校因疫情停課，事主沒有可能進入校園，但政府在2022年起才推出「疫苗通行證」。即使學校停課，亦未必禁止學生進入校園，裁定被告兩項非禮罪成。

被告相信將來難再投身教育界

辯方求情指，被告現時失業，偶爾做兼職，未來相信沒有機會再投身教育界，因此重犯機會低。此外，被告與家人關係良好，胞姐有每天到庭聽審，相信家庭的支持可減低被告重犯的機會。辯方續指，被告現時與胞姐同住，沒有經濟負擔。

被告是X初中的班主任

案情指，事主X在2005年出生，被告是她中一至中二的班主任，及X讀中四至中六時的化學老師。現已21歲的X供稱，與被告是師生關係，但被告亦曾向她稱，會等她畢業後想和她發展為情侶，又建議與她用Snapchat聯絡，因這程式有自由選擇儲存訊息的功能，故兩人未有留下記錄。

約X停車場見面時牽手吻額

X稱在2019年11月1日，當時14歲的她往粉嶺探望祖父時，被告透過snapchat的「地圖」得悉其位置，並約她見面，並帶她到粉嶺中心的停車場，X指被告曾牽她的手及擁抱她，最後更吻其前額，她感到錯愕，被告則一直牽著她的手直至道別。

多次在樂器儲物室幽會撫摸

X憶述，她多次曾與被告在學校的樂器儲物室單獨見面聊天，其後開始有身體接觸。被告會跟她牽手擁抱，又會隔着衣服撫摸她，其後拉開校裙背後的長拉鏈，脫去她的內衣，主動觸摸其身體部位，包括胸部和私處，亦會要求她口交、手淫和射精。

之後進展至口交

至2022年6至8月期間，X每次與被告進入儲物室，二人都必然會有上述行為。X指，她曾多次為被告口交，被告會在其口中及背脊射精，其中一次更在其陰道附近射精，令她很擔心會懷孕。

造訪被告家曾被要求性交

在2023年8月，X曾兩度到被告家玩耍，其中一次單獨前往。當天被告曾要求她入房，更要求她躺在床上，脫去兩人身上的全部衣服，撫摸她全身，甚至要求性交，她以月事來潮為由拒絕，以：「要守住條底線。」於是被告改用陽具磨她的大腿及射精。之後她到浴室洗澡，被告緊隨。當晚她留在被告家中過夜。

被告認與X是情侶

庭上播放了被告的錄影會面，他表示與X是情侶關係，二人自2019年夏季起交住。他確認，曾與X在粉嶺中心的停車場見面，惟X擔憂被家人碰見，故要求去較隱蔽的地方。在得到X的同意後，他有親吻X的前額及擁抱她。被告亦承認，在2020年5月至6月間，曾要求X觸碰他的私處，並形容：「係男方向女方要求親暱的行為。」

每次觸碰都會先徵求X同意

被告表示，即使確認了情侶關係，但每次觸碰X之前，都會先徵求同意。有時X不會直接表達，但是會主動伸手，亦沒有表示拒絕。

被X拒絕會自瀆

被告亦承認，曾在學校的化學室及儲物室，與X有親密接觸，包括擁抱、親吻、撫摸、口交及手淫等，所有的行為均有徵求X的同意，有時候X在口頭上說不同意，但仍然會幫被告處理。被告指，有好幾次X拒絕其請求，在徵求同意後，他在X面前自瀆。他亦同意，曾要求X在其車上為他手淫，惟X拒絕後，他遂摸X的心口自瀆，有一次更提議被告可摸著其大腿內側。

疑因提分手遭誣衊

被告又稱，他後來發現X有新男友，於是提出分手，他亦有因其他事斥責X自私。他懷疑X懷恨在心而誣衊他。