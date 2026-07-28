今日新聞8分鐘｜何伯病逝 上周遭判入獄2月｜長者拉車仔 逆線穿梭

大埔太和路水浸 黃泥水淹半個車轆

香港天文台在今（28日）上午7時15分發出黃色暴雨警告信號。有網民在社交平台上傳多張相片，指大埔太和路，部份已現水浸，馬路湧現黃泥水，水深淹至七人車車輪一半高度，巴士及重型工程車亦要涉水行駛。而大埔太和路近水圍村對出，有網民亦指有兩輛小巴疑死火「跪低」，被困路中。

尖沙咀血案｜36歲傷者頭肺受創仍昏迷 警鎖定兩勝和男

颱風紅霞襲港期間，尖沙咀發生嚴重傷人案，一名32歲楊姓男商人，前日（26日）凌晨零時許在金馬倫道26號、金壘商業中心一間樓上酒吧，疑因「眼神問題」被人徒手圍毆致昏迷。事主由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惟至昨日（27日）中午時份仍然陷於昏迷。

對於網上有傳男事主已腦幹死亡，據了解，事主雖然情況危殆，但並未出現腦幹死亡情況。

兩日兩宗自提點竊案 旺角菜鳥失15包裹及$2400

昨日（27日）下午2時09分，警方接獲一間快遞自提點的職員報案，指有人曾進入旺角山東街24號地下店舖擅自取走貨物。警員接報到場調查，並翻看閉路電視錄影片段，現正追緝賊人。今次是連續第二日有賊人在自提點偷竊的案件。

觀塘道長者拉車仔行車線逆線穿梭 警員帶離馬路

社交平台流傳一條影片顯示，指昨（27日）晚約8時許，觀塘道往旺角方向啟業邨對開的路段，有一名長者攜同手拉車在馬路上逆線行走。該名長者由快線位置緩步往慢線移動，期間大小車輛在長者身邊快速駛過，險象環生，幸好司機都及時見到他，並扭軚閃避。

消息指「何伯」何煊周一在醫院病逝 已通知家人

消息指，城中話題人物何煊（何伯）周一（27日）在醫院離世，享年77歲。「何伯何太」兩人早前疑在屯門住所的升降機大堂打鬥，同告受傷送院及被控蓄意傷人罪，當中何伯於7月21日被判入獄2個月。

當時法官判刑時強調，此乃考慮被告年邁有病等情況下的特殊輕判，並非常例。而被告自五月起還押，理論上已可獲得盡快釋放，希望他可修心養性，身體健康地重投社會。

馬來西亞8旬老婦慘遭劫匪入屋狠踢 喊救命竟被囂張嘲諷

馬來西亞霹靂州7月22日淩晨發生一宗破門行竊兼傷人案，一名81歲獨居老婦在家中遭兩名蒙面劫匪闖入行劫，期間更兩度被狠狠踢倒在地。老婦驚慌下大喊「救命」，卻遭劫匪嘲諷式模仿呼救聲，案情殘酷且囂張，引發當地社會譁然。

蘭州飛貴陽航班滑行時「尿袋」自燃

7月24日，有網民發布影片稱，一架由蘭州飛往貴陽的航班在落地後滑行階段發生尿袋（內地稱充電寶）起火事件。影片顯示，乘客上方的行李架內已經起火，空乘員和乘客合力處置火情，目前火已熄滅。

東野圭吾大腸癌逝世 醫生指港每年5000新症

日本著名推理小說作家東野圭吾於上周四（23日）因大腸癌離世，終年68歲。大腸癌是香港第三位最常見的癌症，於本港致命癌症中排第二位，有腸胃肝臟科專科醫生指，近年本港大腸癌個案有上升趨勢，每年平均有約5,000宗新症，每月都會遇到大腸癌病人前來求診。他指大腸癌早期一般無症狀，若發現大便出血等問題時，一般已是較後期，提醒市民若發現大便習慣有改變，應提高警覺。