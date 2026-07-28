性罪行改革｜團體倡心理學家等當法律中介人　助受障人士理解問題

政府擬修訂性罪行法例，建議將「精神缺損人士」取代「精神上無行為能力人士」，並增訂相關18項性罪行。關注受障人士需要的團體「卓新力量」稱，對諮詢文件略感失望，並指出涉受障人士性罪行的報案率低，是源於支援不足，有家長不忍子女身心受壓，放棄尋求公義。



該團體倡議設立法律中介人，包括言語治療師、心理學家或社工等，在錄口供至司法審訊的過程中，協助受障人士理解問題和溝通。團體重申受障人士「不說話不代表不願意，不反抗亦不等於同意」。



平等機會婦女聯席及關注團體召開記者會。（任葆穎攝）

平均每年不足20宗涉精神無行為能力人士非法性交案

關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧表示，受障人士面對司法程序是難上加難，她引述數據稱，過往5年涉「精神無行為能力人士」非法性交的報案率平均每年不足20宗，2021至2024年的入罪率只有0宗。至於非禮案件，2021至2025年平均每年有15至25宗，但入罪率仍然很低。

她分析求助數字低的原因，是司法程序很漫長，先由檢控盤問、辯方提問、檢控覆問，當律師以複雜問題提問，要求受害人重複細節，對受障人士尤為困難，她建議將程序簡化。

倡設法律中介人 助受障人士理解問題

關注受障人士需要的團體「卓新力量」家長委員、嚴重智障人士家長協會譚哲華補充，受障人士在心理及體力上難負擔漫長的司法程序，家長在較早階段不忍子女受壓，放棄尋求公義。她倡議參考外國做法採取「支持式決策」，設立法律中介人如言語治療師、心理學家或社工，在錄口供至司法審訊的過程中，向受障人士提供支援。

現時「精神無行為能力人士」接受警方調查時，可由「合適成人」（supporting person）陪同。不過，莊子慧說「合適成人」不能協助受障人士理解問題、溝通，只能做情緒支援。

平等機會婦女聯席及關注團體召開記者會。（任葆穎攝）

性罪行改革諮詢文件提到，建議將「精神缺損人士」取代「精神上無行為能力人士」，並劃分兩類，其中輕度弱智或輕度精神病患者，被界定為具一定程度行為能力給予「同意」，但較容易受到性剝削，法例將聚焦犯罪者有否以欺騙等手段進行性剝削；另一類為缺損程度嚴重至沒有行為能力人士，即無行為能力對性行為給予「同意」。

當局擬增訂18項涉「精神缺損人士」性罪行，其中對無行為能力的精神缺損人士作出性插入行為，最高可判處終身監禁。

「精神缺損人士」含貶意倡改名

譚哲華認為，「精神缺損人士」帶有貶意，建議改為「智力受障」或「心社受障」，以彰顯殘疾人士的權利，去除不必要的污名化。

「卓新力量」助理馮慧瑛提倡，把聯合國《殘疾人權利公約》納入條文作參考，強調社會應提供「合理便利」以消除屏障，長遠建議一併修訂《精神健康條例》。

政府正為期一個月公眾諮詢，下周三完結。卓新力量促請政府延長公眾諮詢期一個月，並解釋因諮詢文件很厚，受障人士需花時理解，促請當局發布簡易圖文諮詢文件供參閱，舉行通達支援諮詢會。

平等機會婦女聯席及關注團體召開記者會。（任葆穎攝）

團體樂見「偷偷除套」納沒有「同意」情況

除了增訂涉及精神缺損人士的性罪行，當局亦為「同意」制定法律定義，並建議在法例列明11項受害人沒有「同意」的情況。

關注女性性工作者機構「青鳥」行政總監徐敏姿說，樂見「偷偷除套」行為被納入沒有「同意」的情況。她引述性工作者反映，有客人強逼無套性交、或性交期間「偷偷除套」，這些情況幾乎每日都發生，十分常見。

她說，有性工作者曾就此報案，但獲警察告知「客人都走咗，你仲報啲咩？」徐敏姿說，性工作者甚少報案，是源於法例無條文列明這些狀況屬於性暴力。

不過，即使列出11項受害人沒有「同意」的情況，莊子慧質疑被告仍可以「誤信同意」作為藉口開脫，促請為「誤信同意」設限。