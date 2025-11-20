維港泳2025周六舉行　水上的士及渡輪部份班次取消　特別安排一覽

「維港泳2025」周六（22日）舉行，參加者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙咀星光大道。運輸署今日（20日）提醒市民，為配合比賽舉行，灣仔北及尖沙咀將實施特別交通及運輸安排，其中水上的士及渡輪共4條航線將受影響，另有3條巴士路線需臨時搬遷終點站或暫停使用個別站點。



「新世界維港泳2023」情況。（資料圖片／蘇煒然攝）

「新世界維港泳2023」情況。（資料圖片／蘇煒然攝）

「維港泳2025」周六（22日）舉行，今屆比賽維持由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙咀星光大道。運輸署今日（20日）提醒市民，為配合比賽舉行，灣仔北及尖沙咀將實施特別交通及運輸安排。

博覽道交界以北金紫荊廣場外的一段博覽道東包括上落客區，將於11月22日日凌晨零時30分至下午一時臨時封閉；



會展梯台及九龍公眾碼頭第1號至4號的登岸梯級，將由11月21日上午9時至11月22日下午一時期間分階段封閉。



維港泳2025年比賽路線圖，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭至尖沙咀星光大道。（香港游泳總會圖片)

渡輪及巴士等公共運輸安排

因應灣仔及尖沙咀的登岸梯級封閉，水上的士兩條航線、渡輪兩條航線將暫停服務，而部份巴士路線也作出調整，包括︰

水上的士尖東至中環（經西九龍及灣仔）航線



11月21日全日班次取消；

11月22日上午10時40分、11時20分及下午12時10分由尖東開出的班次取消。



水上的士尖沙咀至鯉魚門（經尖東）」航線



11月22日上午11時40分（由尖沙咀開出）的班次取消

1月22日下午12時30分（由鯉魚門開出）的班次取消



水上的士兩條航線將暫停服務。（水上的士圖片）

渡輪航線灣仔至尖沙咀



11月22日頭班船起至上午11時的班次取消



渡輪航線中環至紅磡

11月22日頭班船起至上午11時10分的班次取消



渡輪兩條航線將暫停服務。（天星小輪圖片）

位於博覽道東的過海巴士第961號線的終點站，由11月22日頭班車至下午1時期間，遷往港灣道灣仔游泳池。



位於博覽道東近金紫荊廣場的城巴第H1S號及H3號線巴士站，亦暫停使用。



▼2022年新世界維港泳▼



+ 17

運輸署指，水上的士及渡輪服務實際的恢復服務，將視乎受影響海港範圍重開的時間。特別交通及公共運輸安排詳情可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或相關公共運輸營辦商發出的乘客通告。

運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。