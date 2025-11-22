維港泳2025｜何詩蓓首參賽奪女子組第二名　稱海中游難靠感覺向前

由泳總主辦的年度賽事「維港泳2025」今早（22日）舉行，共4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里，當中，剛在全運會摘2金2銅的港隊泳將何詩蓓亦有參賽，並奪得女子組第二名。她表示，今年難得這段日子在港，所以與教練及隊友一起參加。她續指，渡海泳與在泳池有很大分別，因在海中看不到水底，亦不清楚方向，即使可朝著高樓大廈的目標方向游，但仍有很多事要兼顧，所以都是靠感覺向前游。



由泳總主辦的年度賽事「維港泳2025」今早（22日）舉行，剛在全運會摘2金2銅的港隊泳將何詩蓓亦有參賽，並奪得女子組第二名。（梁鵬威攝）

何詩蓓表示，首次參加渡海泳，形容是一個好的體驗，但「都幾辛苦」。她表示，與平時在泳池游泳有很大分別，因視野有限，無法看見水底，須留意高樓大廈位置來定位，但是游的時候要兼顧很多因素，很難知道當下的方向，會有些向左偏離而迷失，需要「靠感覺」，並留意前方的選手，跟隨她游向前。

她指，相比在泳池中，所有因素都受控，例如水溫、水流，轉身時間等，「但係游海嘅時候，就真係好多未知因數，我以為自己已經游咗一半，但係好似游嚟游去都未去到終點。」

何詩蓓首次參與維港泳。（梁鵬威攝）

對於在賽事中取得第二名，她表示對自己很滿意，目標是進入首五名，而自己本身未為比賽訓練，亦沒有策略，「純粹係自己玩下，開心下，挑戰下自己。」她形容這次是一個好的經驗。她指出，今早水溫尚可，一開始時會有點冷，但游了一段時間，會越來越熱，上水嘅時候都覺得好熱。」

她又表示，如有時間許可會再次參與，亦會找更多女性朋友一同參加，相信會獲得更多樂趣。她透露下周會前往日本東京參加比賽，12月會再到瑞士，聖誕期間就可以放假。

