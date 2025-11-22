維港泳｜4000健兒游向尖沙咀　六旬廣州泳手五度參賽　稱志在享受

由泳總主辦的年度賽事「維港泳2025」今早（22日）舉行，共4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里，當中剛在全運會包辦四面獎牌的港隊女泳將何詩蓓亦有參與。



另有泳手專程從內地來港，說是第5年參加維港泳，志在參與。他又認為今日天氣較往屆涼，但不擔心會影響表現。



泳總主辦的年度賽事「維港泳2025」今早（22日）舉行，男子競賽組打頭陣於早上7時30分在金紫荊廣場對開海旁出發。（任葆穎攝）

今早氣溫約18度，而且水流急速，但仍無阻大批泳手參賽的決心。今屆賽事設有兩個項目，由競賽組打頭陣於早上7時30分出發，約300名選手爭奪獎項，其中剛在全運會摘2金2銅的港隊泳將何詩蓓亦有參賽。緊接其後的優悠組分為5組出發，共約3,680人參加。

（圖左）何詩蓓亦有參加維港泳的女子競賽組。（任葆穎攝）

內地客第五次參加：這個比賽很有名 我們喜歡

泳客林先生表示，第一次參加維港泳，並參加悠遊組賽事，目標在30多分鐘內完成，「完成到已經OK，唔會預好快，志在參與」。他開賽前接受訪問，坦言略感緊張，與平日在泳池游泳的感覺不同。談及事前準備，他說每兩個星期操一次水，偶爾也會到海灘游泳。

年屆六十、來自廣州的陳先生表示，至少第五次參加維港泳，今年參加悠遊組賽事，形容「這個比賽很有名，很好，我們喜歡。」他說幾乎每天都會到海灘游泳，沒有為賽事作特別準備，也沒有設立目標，志在參與。對比之前，他認為今日天氣比較涼，但不擔心會影響表現。

年屆六十、來自廣州的陳先生表示，至少第五次參加維港泳，今年參加悠遊組賽事，形容「這個比賽很有名，很好，我們喜歡。」（任葆穎攝）

51歲林先生來自江門，第一次參與悠遊組賽事，希望「體驗香港文化」。（任葆穎攝）

51歲林先生來自江門，第一次參與悠遊組賽事，希望「體驗香港文化」。為準備賽事，他說幾乎每天到海灘游泳。他又稱沒設立具體目標，但會盡力完成賽事，「享受吓，呢度咁靚！」

+ 1

文體旅局局長羅淑佩亦有出席，被問及港足教練離任一事，她沒有回應。（任葆穎攝）

文體旅局局長羅淑佩亦有出席，被問及港足教練離任一事，她沒有回應。