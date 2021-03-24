新冠疫苗｜15人接種後送院　打復必泰54歲女出現雷諾氏綜合症

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-24 23:57

新冠肺炎疫苗接種計劃踏入第27日（3月24日），政府公布，截至周三（24日）晚上8時，累計約412,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約261,500名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。 周二（23日）共有15宗接種疫苖後送院個案，其中5宗留院觀察，接種復必泰及科興分別有10宗及5宗，一名54歲女子注射復必泰後感到胸部不適及出現雷諾氏綜合症，送治療後已出院。另有一名33歲男子接種復必泰後失去知覺及左半身癲癇發作，需留院觀察。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

截至周三晚上8時，過去24小時約有8,600名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,300人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,300人則在參與計劃的私家醫生和診所接種，另約有1,080名市民於上午在社區疫苗接種中心暫停服務前接種第一劑復必泰疫苗，共約9,700名市民接種了第一劑疫苗。

周三在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為79%。截至周二晚上8時的過去24小時，約6,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。網上預約接種復必泰疫苗已暫時停止。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

10宗接種復必泰後送院

截至周二零時零分，過去24小時共有15宗送院個案，其中6宗已經出院，5宗留院觀察，4宗不遵從醫生勸告自行出院。

送院個案中有10宗是接種復必泰，鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，一名54歲女子感到胸部不適及出現雷諾氏綜合症，被送往瑪麗醫院後情況穩定，經治療後已經出院。雷諾氏綜合症是指手指或腳趾的「細動脈血管」遇冷出現異常收縮，皮膚會出現白、藍、紅變色，隨後麻木、疼痛感覺。

33歲男失知覺及左半身癲癇發作

荃景圍體育館社區疫苗接種中心，一名41歲男子出現蕁麻疹，送院後不遵從醫生勸告自行出院；一名 33 歲男子失去知覺及左半身癲癇發作，被送往仁濟醫院後情況穩定，需留院觀察。大埔墟體育館社區疫苗接種中心，一名31歲男子因跌倒落地而導致嘴唇撕裂受傷，需留院觀察。

西灣河體育館社區疫苗接種中心，一名46歲女子感到心悸；界限街體育館社區疫苗接種中心，一名37歲男子感到胸部及背部疼痛，另有一名 44 歲女子感到暈眩及心悸，兩人送廣華醫院後，均未有遵從醫生勸告自行出院。

元朗體育館社區疫苗接種中心，一名37歲女子感到暈眩、噁心、四肢麻痺及出現過度換氣，送往博愛醫院後情況，需留院觀察；一名59歲女子感到喉嚨痕癢及舌頭麻痺，已經出院。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

+ 14 + 14 + 14

5宗注射科興後入院

其餘5宗與接種科興有關，南葵涌賽馬會普通科門診診所，一名71歲女子出現高血壓，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定留院觀察。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心，一名59歲男子出疹；官涌體育館社區疫苗接種中心，一名36歲女子感到痕癢；源禾路體育館社區疫苗接種中心，一名63歲女子感到心悸及發冷，所有人已出院。