港大校長張翔宣布2028年卸任　盼重返實驗室專注科研

香港大學校長張翔周一（7月27日）凌晨向港大成員發信，宣布定於2028年完成10年任期後，卸任香港大學校長及副校監職務。



張翔認為，第三間醫學院將對現存兩間醫學院，帶來經費和生源上的競爭。（陳葦慈攝）

張翔在信中表示，意識到港大需要迎接新理念，以及由新的領袖來帶領變革，而自己作為科學家及教授，渴望重返實驗室，繼續探索重要科學問題，並並透過科研對社會帶來影響。他因此宣布，將於2028年十年任期結束後，卸任校長及副校監職務。

他表示，提前知會消息，是為了讓大學有充足的時間尋找下一任領導人，他亦已將此決定告知校務委員會主席。

港大校長張翔資料圖片。

他表示，任內能與校內師生攜手提升香港大學的學術地位，是其畢生最大的榮幸。他回顧了任內成就，並稱於未來兩年，希望與大家攜手並進，繼續前進。

他在信末感謝所有港大持分者、校委會、特區政府、中央政府支持港大及他，稱要各方持續支持，推動港大成為真正領先世界。

張翔2018年接任香港大學校長，為港大首位非本地出生校長。其任期在2023年屆滿時，時任校委會主席李國章宣布張翔續任多5年、直至2028年。張翔擔任港大校長任內，曾於2023年捲入校政風波，暫委副校長任命一度引發爭議，最終在政府介入後平息。