港大校長張翔卸任｜3大學同時招聘校長　葉劉淑儀：港大招募不難

香港大學校長張翔於今日（27日）凌晨向港大成員發信，宣布定於2028年完成10年任期後，卸任香港大學校長及副校監職務。翻查資料，近年八大高校中，除了港大外，還有兩間大學的校長面臨換人。當中浸會大學校長衞炳江任期將於明年7月31日止，和張翔一樣，他提及未來去向時，明言是「重返實驗室」。而城市大學前校長梅彥昌今年4月突然因私人理由向校董會請辭，校董會正物色合適人選出任校長一職。



港大前校董、行政會議召集人葉劉淑儀認為，港大在亞洲數一數二，吸引很多國際知名人士，相信要招募到合適校長不難，她期望新校長維持香港獨特學術文化及國際關係。



香港大學校長張翔於決定2028年完成10年任期後不尋求連任。（資料圖片／陳葦慈攝）

張翔凌晨電郵公布不尋求連任 渴望重返實驗室繼續探索重要科學問題

港大校長張翔今日凌晨向港大成員發電郵中，表示完成任期後將卸任。至於原因，他稱意識到港大需要迎接新理念，以及由新的領袖來帶領變革，而自己作為科學家及教授，渴望重返實驗室，繼續探索重要科學問題，並透過科研對社會帶來影響。

港大前校董葉劉淑儀：港大校長要維持香港獨特學術文化

港大前校董、行政會議召集人葉劉淑儀認為，張翔到2028年已經做足10年，完期卸任是常見情況，舉例中文大學前校長劉遵義、科技大學前校長朱經武也在相近任期後回歸科研。

被問到張翔完期卸任會否與早前校政風波有關，葉劉淑儀不認同，指港大人事風波已經解決。她又形容，頂尖學府的校長，除了要有相應的學術地位，亦要處理行政工作、為學校擴建等籌款。她讚揚張翔任內表現，包括港大開設新學院、招攬國際人才，提升了港大科研實力。

她又相信港大要招募到合適校長不難，因港大在亞洲數一數二，吸引很多國際知名人士，將來的校長需要維持香港獨特學術文化及國際關係，「呢啲係我哋同內地院校不同之處。」

浸會大學現任衞炳江（資料圖片/李澤彤攝）

浸大校長衞炳江只續約1.5年 稱將重執「實證科研」

翻查資料，今年以來，八間資助大學的校長之位，除了港大出現變動外，浸會大學及城市大學亦不平靜。

浸大方面，校長衞炳江的五年任期本於今年1月31日屆滿，校董會去年8月與其商議後，決定只續任至2027年7月31日，即續任一年半，有別於一般續任五年安排；衞卸任後會出任光子學講座教授，至2031年1月31日止，連同校長合約，一共剛五年。校內公告未有解釋衞炳江續任年期僅一年半的原因，以及為何在其任期結束前半年才宣布決定。

與張翔相似，衞炳江亦明確提及「重返實驗室」是未來去向。他曾在校內公告宣布，遵從校董會決定，會以實證科研推動學術前沿發展，為香港建設國際創科中心，在促進粵港澳大灣區醫療健康產業發展的同時，為國家生物醫學研究領域貢獻微薄力量。

城市大學校長梅彥昌3個月前以「私人理由」辭職。（資料圖片/鄭子峰攝）

城大前校長梅彥昌4月以「私人理由」辭職 罕見即時離任

城市大學校長之位變動更加突然。前校長梅彥昌今年4月下旬突然因私人理由向校董會請辭，罕見即時離任，由首席及常務副校長李振聲署理校長。高教界之前沒有傳聞他與大學管理層有任何不和，故相當突然；另有接近城大消息指，聽聞其外訪情況受到內部關注。

城大於7月20日公布，校董會已成立遴選委員會，負責物色合適人選出任校長一職，委員會現正展開全球遴選工作，已於國際媒體及相關網站刊登招聘廣告。列明應徵者將要為大學提供具前瞻性的願景領導，進一步推進大學在研究與專業教育領域的學術卓越表現，並致力提升其國際地位；同時將主導並引領大學在香港、大灣區、內地以及國際間的發展，包括支持城大（東莞）發展，而校長將與校董會 、教務會、教職員、學生及外部持份者緊密合作，共同推進大學各項戰略優先任務。