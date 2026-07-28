熊本地震｜港人曾住震央附近酒店　機場親歷晃動：成場人喺度搖緊

日本熊本縣今日（28日）發生黎克特制7.1級強烈地震，震源深度約10公里，波及九州多縣；有到日本旅遊的港人陸續返港。跟隨旅行團遊覽九州的孔小姐，地震時正在福岡機場候機返港，親歷持續數分鐘的搖晃，「你係感受到搖緊，成場人都喺度搖緊。」



2026年7月28日，日本東京，圖為人們在熊本縣發生7.1級地震後，收到加印的報紙。（Reuters）

2026年7月28日，日本南部熊本縣發生震級為7.1級地震，圖為當地一棟住宅樓起火。（Reuters）

2026年7月28日，日本南部熊本縣發生震級為7.1級地震，當地Aeon Mall發生嚴重坍塌。（Reuters）

2026年7月28日，日本南部熊本縣發生震級為7.1級地震，當地Aeon Mall發生嚴重坍塌。（Reuters）

孔小姐的旅行團日前曾下榻熊本附近酒店，而該處正位於建築物倒塌的位置旁邊。今午地震時，她身處福岡機場候機，感受到明顯搖晃，持續數分鐘方才停止，「你係感受到搖緊，成場人都喺度搖緊。」

其旅行團領隊其後透露，今次地震震央一帶，正是旅行團首晚入住酒店的附近位置，「佢而家冧咗嗰個地方，就係佢個位」。旅行團今日已順利返港，孔小姐對此深感慶幸，直言「好彩今日即刻走囉」。

孔小姐的旅行團早幾日曾下榻熊本附近酒店，而該處正位於建築物倒塌的位置旁邊。（林振華攝）

機場候機區警報聲不絕於耳 有小童受驚哭泣

多名旅客表示，地震發生時身處機場候機區，是先聽到警報聲，才意識到地震發生。張先生憶述當刻略感驚慌，他眼見周圍旅客即時蹲下，他亦有樣學樣，以手護頭，約半分鐘後始站起。

周小姐表形容地震當刻情況「好嚴重」，見到水牌和水杯「又搖又震」，小量電力設施閃了一下，當時不知道地震持續多久，隨即收到地震警報，慶幸只是10多秒，加上自己身處機場，「喺外面會驚啲，驚有嘢冧」，現場眾人保持冷靜，無人尖叫。

李小姐亦有類似經歷，她直言警報系統比震動本身更令人慌張，「因為我哋用緊電話，突然間好響，個個都：『咩事咩事？』」她指現場有小童受驚而泣，「啲媽咪都好驚，想搵地方匿埋，但係冇地方匿」。但整體氣氛尚算平靜，成人旅客大多沒有明顯慌亂。蘇先生則指機場有輕微搖晃，有告示牌跌落，地震過程僅幾十秒，持續時間不長。

周小姐表形容地震當刻情況「好嚴重」。（林振華攝）

入境處回覆查詢指，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐福岡總領事館（總領事館）、香港駐東京經濟貿易辦事處（經貿辦）、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。

日本九州熊本縣周二（28日）下午發生7.1級地震，九州、四國及本州西部大部份地區都有震感。圖為八代市日本製紙工廠煙囪折斷坍塌。（Reuters）

入境處會繼續與公署、總領事館、經貿辦、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，其後位於熊本縣嘉寶町的永旺購物中心發生爆炸。圖為事發後的航拍照片。（Reuters）

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，位於熊本縣嘉寶町的Aeon商場其後發生爆炸，商場2樓倒塌，消防部門指有多人被困，圖為大量消防車在商場外停泊並進行救援工作。（網絡圖片）