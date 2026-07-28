熊本地震影片直擊｜電纜猛烈搖晃　遊日港人：愈震愈勁發覺唔對路

日本熊本縣於本港時間周二（7月28日）下午發生7.1級地震，據報已造成多人死傷。《香港01》聯絡到正在當地旅行一個月的港人陳先生，據他提供的相片及影片顯示，事發時街頭電纜猛烈搖晃，有建築物的假天花有碎片跌下。他指當時身在西熊本街道，起初感覺到震動時，以為是火車經過造成，但隨即收到手機地震警報；其後「愈震愈勁就發覺唔對路」，更看見電線桿「搖搖欲墜咁」。



日本熊本縣發生7.1級地震，正在當地旅遊的港人陳先生，拍攝到有電纜猛烈搖晃。（受訪者陳先生提供）

陳先生表示，當時開始感到驚慌，並思考可以到什麼地方避難。他相信政府有設立緊急避難中心，但估計因自己身在「偏鄉下少少地方」，故不覺有針對外國人的避難指示。最終他返回居住的民宿，該處一度停水停電，至震後數小時已恢復供電，但仍然停水。

陳先生原定7月31日返港，他說在地震中沒有受傷，亦已向家人報平安，目前暫定繼續住在民宿，「都冇其他辦法」。他打算待當地新幹線恢復服務後，會馬上前往福岡機場回港。

日本熊本縣發生7.1級地震，有建築物的假天花有碎片跌下。（受訪者陳先生提供）

入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐福岡總領事館（總領事館）、香港駐東京經濟貿易辦事處（經貿辦）、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。入境處至今未有接獲港人求助；該處會繼續與公署、總領事館、經貿辦、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

日本熊本縣發生7.1級地震，有建築物的假天花有碎片跌下。（受訪者陳先生提供）

是次熊本縣7.1級地震發生在當地時間7月28日下午約4時27分，震央位於熊本地區，震源深度10公里。日本氣象廳將本次地震正式命名為「令和8年熊本地震」，是繼2024年1月造成241死、1,296 傷的「令和6年能登半島地震」後，氣象廳再度對重大地震進行官方命名。